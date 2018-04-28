Как работают банки в майские праздники 2018 года

К режиму работы банков в праздничные дни следует подготовиться каждому, кто планирует в этот период совершать любые финансовые операции — от снятия наличных и перевода средств до погашения кредита. SIA.RU выяснил, как будут трудиться кредитные организации в мае 2018 года, как будет работать биржа.

Последняя рабочая неделя в апреле будет шестидневной, но затем россиян ожидают четырехдневные выходные в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда. В этом году Россия будет отдыхать с 29 апреля по 2 мая, а также 5-6 мая и 9 мая.

28 апреля, в субботу, в большинстве банков будет рабочий день, который сокращается на 1 час.

С 29 апреля по 2 мая будут закрыты большинство банков.

С 3 мая по 4 мая обслуживание в банках будет осуществляться в обычном режиме.

5 мая и 6 мая – обслуживание осуществляется согласно режиму работы банков по субботам и воскресеньям.

8 мая рабочий день сокращается на 1 час.

9 мая будут закрыты большинство банков.

Тем не менее, необходимые операции всегда можно провести в дежурных офисах кредитных организаций, мобильном или интернет-банке.

К обычному графику работы банки вернутся в четверг, 10 мая 2018 года.

Более подробно о режиме работы в каждом конкретном банке, о дежурных офисах банков в майские праздники можно прочитать по ссылкам:

Как работает банк ВТБ в майские праздники 2018 года

Как работает Московская Биржа в майские праздники

АТБ объявил режим работы на майские праздники

Банк Авангард объявил режим работы региональных офисов в майские праздники 2018 года

БКС Банк объявил режим работы офисов в мае 2018 года

Банк «Солидарность» объявил режим работы офисов в праздничные дни

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Дальневосточный банк объявил режим работы в майские праздники 2018 года