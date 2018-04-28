Как работают банки в майские праздники 2018 года

К режиму работы банков в праздничные дни следует подготовиться каждому, кто планирует в этот период совершать любые финансовые операции — от снятия наличных и перевода средств до погашения кредита. SIA.RU выяснил, как будут трудиться кредитные организации в мае 2018 года, как будет работать биржа.
Последняя рабочая неделя в апреле будет шестидневной, но затем россиян ожидают четырехдневные выходные в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда. В этом году Россия будет отдыхать с 29 апреля по 2 мая, а также 5-6 мая и 9 мая.
28 апреля, в субботу, в большинстве банков будет рабочий день, который сокращается на 1 час.
С 29 апреля по 2 мая будут закрыты большинство банков.
С 3 мая по 4 мая обслуживание в банках будет осуществляться в обычном режиме.
5 мая и 6 мая – обслуживание осуществляется согласно режиму работы банков по субботам и воскресеньям.
8 мая рабочий день сокращается на 1 час.
9 мая будут закрыты большинство банков.
Тем не менее, необходимые операции всегда можно провести в дежурных офисах кредитных организаций, мобильном или интернет-банке.
К обычному графику работы банки вернутся в четверг, 10 мая 2018 года.
Более подробно о режиме работы в каждом конкретном банке, о дежурных офисах банков в майские праздники можно прочитать по ссылкам:
Как работает банк ВТБ в майские праздники 2018 года
Как работает Московская Биржа в майские праздники
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