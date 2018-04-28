В Россельхозбанке стартовала акция по потребительскому кредитованию «Всем трудящимся»

Россельхозбанк запустил акцию «Всем трудящимся»: единая ставка – 12% годовых* на потребительские кредиты без обеспечения действует для сотрудников бюджетных организаций, зарплатных и «надежных» клиентов Банка. Для прочих категорий заемщиков ставка составляет – 13,5%*. Акция продлится до конца июня. Подобные предложения являются традиционными для РСХБ.

Одновременно с этим Банк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов, ориентированных на различные категории клиентов. Снижение составило до 3,25 процентных пункта.

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