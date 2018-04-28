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В Россельхозбанке стартовала акция по потребительскому кредитованию «Всем трудящимся»

28 апреля 2018

Россельхозбанк запустил акцию «Всем трудящимся»: единая ставка – 12% годовых* на потребительские кредиты без обеспечения действует для сотрудников бюджетных организаций, зарплатных и «надежных» клиентов Банка. Для прочих категорий заемщиков ставка составляет – 13,5%*. Акция продлится до конца июня. Подобные предложения являются традиционными для РСХБ. 

Одновременно с этим Банк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов, ориентированных на различные категории клиентов. Снижение составило до 3,25 процентных пункта.

Более подробная информация о потребительских кредитах

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
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