В Россельхозбанке стартовала акция по потребительскому кредитованию «Всем трудящимся»

Россельхозбанк запустил акцию «Всем трудящимся»: единая ставка – 12% годовых* на потребительские кредиты без обеспечения действует для сотрудников бюджетных организаций, зарплатных и «надежных» клиентов Банка. Для прочих категорий заемщиков ставка составляет – 13,5%*. Акция продлится до конца июня. Подобные предложения являются традиционными для РСХБ.
Одновременно с этим Банк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов, ориентированных на различные категории клиентов. Снижение составило до 3,25 процентных пункта.
Более подробная информация о потребительских кредитах
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.