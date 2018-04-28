Режим работы офисов Россельхозбанка в праздничные дни

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Режим работы офисов Россельхозбанка в период с 28 апреля по 2 мая 2018 года:
- 28 апреля 2018 года – обслуживание клиентов-физических лиц осуществляется в соответствии с режимом работы в предпраздничный день (рабочий день сокращается на 1 час);
- 29 апреля, 1 и 2 мая 2018 года – нерабочие выходные дни и праздничный день;
- 30 апреля 2018 года – обслуживание осуществляется по стандартному режиму для всех офисов, работающих в субботу;
Более подробную информацию о работе конкретных офисов Россельхозбанка можно уточнить по единому многоканальному телефону контакт-центра: 8 (800) 100-0-100.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.