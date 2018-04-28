Режим работы офисов Россельхозбанка в праздничные дни

Режим работы офисов Россельхозбанка в период с 28 апреля по 2 мая 2018 года:



- 28 апреля 2018 года – обслуживание клиентов-физических лиц осуществляется в соответствии с режимом работы в предпраздничный день (рабочий день сокращается на 1 час);

- 29 апреля, 1 и 2 мая 2018 года – нерабочие выходные дни и праздничный день;

- 30 апреля 2018 года – обслуживание осуществляется по стандартному режиму для всех офисов, работающих в субботу;



Более подробную информацию о работе конкретных офисов Россельхозбанка можно уточнить по единому многоканальному телефону контакт-центра: 8 (800) 100-0-100.