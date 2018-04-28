Новости

Режим работы офисов Россельхозбанка в праздничные дни

28 апреля 2018

Читайте также:

Как работают банки в майские праздники 2018 года
28 апреля 2018
Режим работы офисов Сбербанка в период майских праздников 2018 года
28 апреля 2018

Режим работы офисов Россельхозбанка в период с 28 апреля по 2 мая 2018 года: 

- 28 апреля 2018 года – обслуживание клиентов-физических лиц осуществляется в соответствии с режимом работы в предпраздничный день (рабочий день сокращается на 1 час);
- 29 апреля, 1 и 2 мая 2018 года – нерабочие выходные дни и праздничный день;
- 30 апреля 2018 года – обслуживание осуществляется по стандартному режиму для всех офисов, работающих в субботу;

Более подробную информацию о работе конкретных офисов Россельхозбанка можно уточнить по единому многоканальному телефону контакт-центра: 8 (800) 100-0-100.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Как работают банки на майские праздники 2018 года":
Все материалы сюжета (15)


Реклама на сайте

ББФ-2018 . Байкал Бизнес Форум, Иркутск, 17-18 мая 2018 года
Опубликована программа Байкал Бизнес Форума – 2018
Лучшие цитаты Байкал Бизнес Форума
«Байкал Бизнес Форум» пройдет в Иркутской области 17-18 мая
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании