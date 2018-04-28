Банковские гарантии от Примсоцбанка – в любой точке России

Примсоцбанк предлагает участникам закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ получение банковских гарантий в любой точке России. Гарантия оформляется в электронном виде, личное обращение в Банк не требуется.

Электронные банковские гарантии предназначены для предприятий, которые осуществляют поставки или оказывают услуги бюджетным предприятиям в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Максимальная сумма одной гарантии составляет до 6 млн рублей, предел гарантийных обязательств на принципала – 34 млн. рублей, для группы компаний он увеличивается до 40 млн. рублей. Также максимальная сумма обязательств по гарантиям на группу компаний может быть увеличена по решению Кредитного Совета Банка.

Для оформления гарантии необходимо предоставить в личном кабинете на портале банка минимальный пакет документов, подтверждённый квалифицированной электронной подписью и дождаться принятия решения. Гарантия будет представлена в электронной форме и внесена в реестр банковских гарантий.

Помимо отсутствия необходимости личного обращения в банк, важным плюсом банковской гарантии является оперативность предоставления. Подготовка документов занимает не более часа, обработка заявки осуществляется специалистами банка в течение 8 часов, а полная процедура выдачи электронной гарантии укладывается в сутки.

«Сегодня наш продукт отвечает всем требованиям бизнеса – отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» - Оперативность предоставления, выгодные условия и индивидуальный подход к клиентам регулярно выводят нас на высокие позиции в рейтингах».

Банк постоянно совершенствует уровень сервиса и условия по предоставлению гарантий. В марте 2018 года Примсоцбанк занял 13-ю строчку рейтинга МТ-Маркетинг по количеству выданных банковских гарантий в России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество гарантий увеличилось на 68%, а сумма обеспечения возросла в 5,5 раз.

Оформить электронную банковскую гарантию можно на специальном портале Примсоцбанка bgpskb.com. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02 или в любое отделении банка.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 94 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 54 точки присутствия в 24 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.