Банк «Союз» предлагает новую премиальную карту World Mastercard Black Edition

Банк «Союз» предлагает оформить новую премиальную карту Masterсard World Black Edition тем, кто часто путешествует, ценит комфорт и высокий уровень сервиса, но не стремится к навязчивой яркости. Карта сочетает в себе изысканный дизайн и эксклюзивные привилегии.

Карта Masterсard World Black Edition может быть дебетовой или с кредитным лимитом, при этом, кредитная карта обладает одним из наибольших на рынке беспроцентных периодов - до 115 дней. Процентная ставка по кредиту составляет от 21% до 23% годовых в зависимости от категории клиента.

Держателям карты Masterсard World Black Edition круглосуточно доступен премиальный консьерж-сервис, который оказывает персональное информационно-сервисное обслуживание и консультационные услуги. Консьерж-служба, например, поможет спланировать и организовать путешествие, забронировать отель и билеты, организовать посещение развлекательных мероприятий: концертов, выставок, спектаклей, спортивных состязаний, забронировать столик в ресторане, ночном клубе как в России, так и за рубежом.

При оформлении карты Masterсard World Black Edition клиент получает страховой полис, который покрывает страховые риски клиента и членов его семьи во время путешествий не только за рубежом, но и в стране проживания, а также обеспечивает страхование покупок и расширенную гарантию.

С картой Masterсard World Black Edition клиенту становится доступен проход в более чем 1000 бизнес-залов аэропортов по всему миру, в том числе и в международных аэропортах России – Домодедово, Шереметьево и Пулково. Список залов и условия доступа указаны на сайте www.loungekey.com/corepremium.

Совершая покупки по карте Mastercard World Black Edition, клиент еженедельно получает бонусные баллы, которые можно использовать на приобретение товаров, авиа и железнодорожных билетов, бронирование отелей на бонусной витрине банка. Размер начисляемых баллов составляет 10% от суммы покупок по карте в торгово-сервисных предприятиях, относящихся к категории повышенных бонусов, и 3% от суммы покупок по карте в иных торгово-сервисных предприятиях по всему миру.

Все дополнительные сервисы к карте, такие как SMS-информирование, Интернет-банк и мобильное приложение предоставляется клиенту бесплатно.

Полина Берсенева, директор департамента маркетинга и разработки розничных продуктов банка «Союз»:

– Начало эмиссии премиальных карт Mastercard World Black Edition —важный шаг на пути к совершенствованию комплекса услуг для премиального сегмента. Новая карта — престижный финансовый инструмент, подчеркивающий высокий статус владельца. Уверена, наши клиенты оценят не только строгий дизайн карты, но и уникальные возможности и сервисы, доступные с ней.