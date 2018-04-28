Банк «Союз» запускает вклад «Накопительный»

Банк «Союз» сообщает о запуске нового продукта для своих частных клиентов – вклада «Накопительный». Вклад можно открыть на 1468 дней, процентная ставка по вкладу составляет до 6,5% годовых в рублях и 0,01% годовых в долларах и евро, минимальная сумма вклада – 1 000 рублей или 10 долларов/евро. По вкладу возможны расходные операции до суммы неснижаемого остатка, а так же предусмотрены дополнительные взносы от 1 000 рублей или 10 долларов/евро.

Проценты по вкладу «Накопительный» начисляются со дня, следующего за днем внесения денежных средств во вклад, по день окончания срока вклада включительно. Проценты по нижеуказанным срочным ставкам начисляются только на сумму минимального остатка на счете по вкладу. Расчет минимального остатка производится ежемесячно в последний день календарного месяца, за исключением месяца окончания вклада, в котором расчет минимального остатка производится в день окончания вклада. Периодичность выплаты процентов – ежемесячно на счет банковской карты или капитализируются.

В случае досрочного расторжения клиентом договора вклада, проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования». Вклад можно открыть в любом отделении банка c 24 апреля 2018 г.

Для заключения договора вклада клиент должен иметь действующую банковскую карту Mastercard Black Edition банка «Союз».