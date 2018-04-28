Новости

Промсвязьбанк добавил в мобильный банк новый сервис проверки контрагентов

28 апреля 2018

Новая функция стала доступна клиентам малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка с выходом обновления для мобильного банка «Мой Бизнес» на устройствах Android и iOS. Благодаря системе проверки контрагентов «Светофор» пользователи могут осуществлять первичный анализ контрагентов на благонадежность.

«Новый сервис поможет нашим клиентам проверять своих подрядчиков на этапе введения реквизитов на оплату и снизит риск финансовых потерь от взаимодействия с неблагонадежными контрагентами», - прокомментировал директор электронного бизнеса среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иван Паткин.

Помимо этого с установкой обновления клиенты банка смогут подключить услугу смс-информирования, а также уведомить контрагента при отправке платежа по электронной почте и мобильному телефону.

Мобильный банк Промсвязьбанка «Мой Бизнес» – мобильное приложение для клиентов МСБ, доступное для IOS и Android. В нем интегрированы привычные опции интернет-банка: выписка по всем счетам, проведение платежей, поиск документов за указанный период и по различным параметрам, аналитика движений по счетам, а также подключение продуктов.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

ББФ-2018 . Байкал Бизнес Форум, Иркутск, 17-18 мая 2018 года
Опубликована программа Байкал Бизнес Форума – 2018
Лучшие цитаты Байкал Бизнес Форума
«Байкал Бизнес Форум» пройдет в Иркутской области 17-18 мая
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании