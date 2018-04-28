Работа офисов Промсвязьбанка в праздничные дни

В связи с майскими праздниками дата оплаты ежемесячного платежа по потребительскому кредиту была скорректирована. Если дата оплаты потребительского кредита установлена в период с 29 апреля по 2 мая, то списание денежных средств произойдет 3 мая.

Закрытие/пролонгация вкладов, выпадающее на выходные/праздничные дни, произойдет 3 мая 2018 г. Проценты будут выплачены за период с даты заключения вклада по 3 мая 2018 г. включительно.

Время работы офисов Промсвязьбанка: 28 апреля в соответствии с режимом в будние дни, 1 мая, 2 мая и 9 мая – выходные дни.

В Москве с 29 и 30 апреля для обслуживания физических лиц будет открыт дополнительный офис "Южный" (ул. Днепропетровская, д. 2) – режим работы по графику выходного дня.

Обслуживание юридических лиц с 29 апреля по 2 мая и 9 мая не осуществляется.

Ознакомиться с режимом работы офисов в период с 30 апреля, 1-2 мая и 9 мая вы можете на нашем сайте в разделе «Офисы и банкоматы».

В праздничные дни альтернативой банковскому офису станут интернет-банк, мобильный банк, круглосуточный контакт-центр и банкоматная сеть – все эти сервисы доступны 24 часа, 7 дней в неделю. Клиенты могут совершать операции по своим счетам и кредитам, конвертировать валюту, осуществлять платежи и переводы внутри банка. Переводы в сторонние организации в период майских праздников также доступны, но будут обработаны 3 мая.

Ежедневно и круглосуточно клиентам Промсвязьбанка доступны сообщества в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, в которых можно получить ответ на интересующий запрос по продуктам и услугам банка и совершить денежный перевод с карты на карту.

К обычному графику работы Промсвязьбанк вернется 3 мая.