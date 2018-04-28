Известный психолог рассказала сотрудникам группы ВЭБ о подростках и деньгах

Как объяснить детям ценность денег? Позволять ли им распоряжаться личными финансами? Можно ли платить за оценки? Эти и другие острые вопросы финансового воспитания затронула детский и семейный психолог-консультант Катерина Демина на лекции, прошедшей в SkyLab.

Встречи с Катериной Деминой, организуемые пресс-службой Связь-Банка для сотрудников группы ВЭБ, стали доброй традицией. И если в прошлом году психолог делилась с неравнодушными родителями общими проблемами воспитания детей в мире денег, то на этот раз подробно остановилась на взаимоотношениях с финансами подростков. «Могу уверенно заявить: подростковый возраст – правильное время, чтобы объяснить ребенку “что почем”», – заявила Катерина Демина.

Психолог общалась с родителями в формате диалога. Вопросы касались не только денег в их физическом понимании, но и капиталовложений. Участники лекции интересовались инвестициями в образование. К.Демина отметила, что это один из самых потенциально прибыльных способов вложения родительского капитала. Однако у ребенка должна быть возможность выбрать, какую профессию осваивать. Задача родителей направлять и давать делать на этом пути собственные ошибки. Слушатели спрашивали психолога, как избежать расходов на детские прихоти наподобие последней модели телефона и отличить их от просьб о необходимых покупках. Зашла речь и о финансовых манипуляциях, которые позволяют себе применять взрослые в борьбе за внимание и любовь ребенка.

В заключении встречи прошла автограф-сессия, во время которой Катерина Демина подписала всем желающим книгу «Дети и деньги. Как воспитать разумное отношение к финансам», которую анонсировал Связь-Банк.