ВТБ: рефинансирование ипотеки увеличилось в 6 раз

ВТБ по итогам первого квартала 2018 г. рефинансировал порядка 5,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 11 млрд рублей. Средний размер рефинансируемого кредита составляет около 2 млн рублей. За год количество клиентов, желающих снизить ставку по кредиту другого банка, увеличилось в 6 раз.

Рефинансирование ипотечного кредита другого банка для клиентов доступно под 9,3%, для зарплатных клиентов ВТБ — под 9%.

Зарплатным клиентам — работникам сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления на цели рефинансирования ипотеки другого банка предлагается специальная ставка 8,8%.

Кредит на покупку недвижимости в ВТБ можно оформить по ставке 8,9% годовых.

По итогам первого квартала 2018 г. ВТБ выдал порядка 45 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 97 млрд рублей, увеличив свой результат по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 24%. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 апреля составил 1,12 трлн рублей.

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