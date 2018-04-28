Банк ВТБ выступил спонсором фильма «Собибор»

3 мая в российский кинопрокат выходит «Собибор» Константина Хабенского. Выход фильма приурочен к 75-йгодовщине восстания узников в одноименном польском лагере смерти. Это уникальное событие (единственное за всю историю Второй мировой войны успешное восстание заключенных) стало возможно благодаря организаторскому таланту и мужеству его предводителя — советского офицера Александра Печерского. Восстание было поднято в октябре 1943 года.

Главную роль в картине сыграл Константин Хабенский, для которого «Собибор» также стал режиссёрским дебютом. Другие роли в фильме исполнили Кристофер Ламберт («Горец», «Смертельная битва»), Михалина Ольшанска («Матильда»), Филипп Рейнхардт («Сталинград», «Жених»), Мария Кожевникова («Батальон») и другие.

«Тема нацизма, геноцида будет, увы, актуальна всегда. Мы видим, что люди ненавидят и убивают друг друга за „неправильный“ язык, вероисповедание, цвет кожи, разрез глаз. Нацизм — предельная степень сгущения зла, сопротивление такому абсолютному злу как раз и порождает беспримерные образцы героизма, остающиеся в веках. Из таких героев был Александр Печерский», — уверен Константин Хабенский.

«ВТБ ежегодно поддерживает крупные проекты в сфере культуры, в частности, в индустрии кино. Выход фильма „Собибор“, в котором рассказана подлинная история о силе человеческого духа и сопротивлении нацизму, — важнейшее для нашей страны событие, особенно в канун Дня Победы», — отметил Александр Ерофеев, начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ.

Справка

Лента «Собибор» снята компаниями Cinema Production и «Фетисов Иллюзион» при поддержке Фонда Александра Печерского. Официальным спонсором фильма стал банк ВТБ.