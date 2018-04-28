Сбербанк, ФРИИ и FortRoss Ventures представят стартапы в Кремниевой долине

Сбербанк, ФРИИ и FortRoss Ventures представят ключевым инвесторам в Кремниевой долине ИТ-стартапы, имеющие потенциал, необходимый для выхода на рынок США.

Из 260 заявок эксперты Сбербанка, ФРИИ и FortRoss Ventures выбрали 23 быстрорастущие компании, занимающиеся VR/AR, ИТ в здравоохранении, робототехникой, разработками в сферах искусственного интеллекта, «интернета вещей», маркетинга и «облачного» хранения данных. Проекты будут представлены на конкурсе Global Pitch Russia в июне.

«Мы рады, что можем помочь талантливым предпринимателям продвинуть свои проекты на международном уровне. Какими бы ни были результаты питча, стартапы получат бесценный опыт, который поможет им стать успешными», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

«Для выбора стартапов мы привлекли профильных экспертов разных отраслей, —рассказала руководитель проектов Fort Ross Ventures Валерия Соколова. — Было сложно выбирать из большого количества достойных команд. Стартапы не только смогут привлечь инвестиции, но и получат бесценный опыт выступления перед лучшими инвесторами в Кремниевой долине».

В Global Pitch Russia подтвердили участие более 20 профессиональных инвесторов Кремниевой долины. Подготовиться к выступлениям перед ними и последующему общению предпринимателям помогут эксперты американского акселератора GSVlabs — компании — партнера Global Pitch Russia, отвечающей за организацию питч-сессии в Кремниевой долине.

«Конкурс Global Pitch Russia — это уникальная возможность для инвесторов Кремниевой долины познакомиться с технологическими компаниями, о которых они иначе не узнали бы. К участию в питч-сессии приглашены стартапы, которые прошли несколько отборочных этапов и доказали свою способность уже сейчас принести ценность бизнесу и потребителям в других странах. Мы рады выступить партнерами ФРИИ, Сбербанка и Fort Ross Ventures в организации дебюта участников сессии на американском рынке», — заявила руководитель GSVlabs Меган Джордан.

«С помощью Global Pitch мы соберем на одной площадке американских инвесторов, представителей международных корпораций и стартапы на ранних стадиях, — констатировал руководитель направления соинвестиций ФРИИ, сооснователь акселерационной программы ФРИИ в США Techmafia Максим Чеботарев. — Это отличная возможность для предпринимателей найти новых партнеров в США и получить ценный опыт общения с топовыми инвесторами. Мы во ФРИИ активно развиваем международную стратегию и повышаем открытость портфеля для инвесторов со всего мира».

«Для нас это возможность быть полезными, как в России, так и в Долине. Стартапы проверят свои силы и получат новый бизнес-опыт. А инвесторы в Долине познакомятся с российскими стартапами и, возможно, поддержат лучших из них», — заявил партнер фонда Fort Ross Ventures Виктор Орловский.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) — российский фонд венчурных инвестиций. В портфеле фонда 400 компаний. По статистике VentureSource (Dow Jones), ФРИИ входит в топ-5 самых активных венчурных фондов Европы по количеству сделок.

FortRoss Ventures — международная компания, которая инвестирует в проекты AI, fintech, IoT, маркетплейсы, «облачные» технологии, Fintech и blockchain. Размер средств под управлением компании — $200 млн. Тесно сотрудничает со Сбербанком в поиске, оценке и продвижении стартапов в России и за рубежом.