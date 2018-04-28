Сбербанк и Яндекс закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета

Сбербанк и Яндекс объявили о закрытии сделки по созданию совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета. Основной задачей новой компании станет создание маркетплейса — розничной онлайн-площадки, где можно будет покупать товары у разных продавцов. Предприятие будет использовать технологии и инфраструктуру Яндекса и Сбербанка для развития существующих и создания новых сервисов.

На момент закрытия сделки предприятие оценивается в 60 миллиардов рублей. Яндекс и Сбербанк будут владеть равными неконтрольными долями в компании. Сбербанк приобрел вновь выпущенные акции Яндекс.Маркета на сумму 30 миллиардов рублей. Десять процентов акций пойдет на формирование опционного фонда для команды Яндекс.Маркета. Совместное предприятие возглавит генеральный директор Яндекс.Маркета Максим Гришаков.

В совет директоров компании вошли:

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк;

Максим Полетаев, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк;

Габриэль Наури, независимый директор, номинированный ПАО Сбербанк;

Джон Оливер, независимый директор, номинированный Яндексом;

Грег Абовский, операционный и финансовый директор Яндекса;

Вадим Марчук, вице-президент по корпоративному развитию Яндекса;

Максим Гришаков, генеральный директор Яндекс.Маркета.

Новая компания сфокусируется на трех направлениях деятельности. Первым станет создание маркетплейса — онлайн-площадки, где потребители смогут купить большой выбор товаров, а продавцы получат качественные операционные, финансовые и логистические сервисы. Обработкой заказов, обслуживанием клиентов, организацией логистики и доставкой товаров будет заниматься сама площадка. Вторым направлением станет развитие сегмента трансграничной онлайн-торговли. Компания также продолжит развивать сервис Яндекс.Маркет, который будет и дальше работать как площадка для выбора товаров и сравнения цен.

О независимых директорах

Габриэль Наури обладает опытом работы в сфере международной розничной торговли как традиционной, так и электронной коммерции. Он возглавлял международные операции Casino Group (Франция, Юго-Восточная Азия и Южная Америка) и ранее руководил электронными продажами продуктов питания компании Casino во Франции. Кроме того, с 2011 года Габриель консультирует стартапы в Калифорнии, Франции, Израиле и Великобритании. Он занимает должность старшего советника Президента Aeon Group (крупнейшего ретейлера Японии, чьи продажи составляют 80 млрд долларов США) и является членом совета директоров различных стартапов.

Джон Оливер — старший советник компании TPG. Советник компании Vita Group. Назначен неисполнительным директором «Ленты» в октябре 2009 г., является председателем Совета директоров с 2011 г. Джон возглавлял европейскую операционную группу TPG до декабря 2013 г. До прихода в TPG в 2006 г. проработал 15 лет в General Electric (GE). В GE занимал в том числе должность генерального директора подразделения GE Equipment Services Europe, объединяющего различные активы в 20 странах мира, а также пост генерального директора GE IT Solutions Europe, поставщика услуг и решений в сфере ИТ-инфраструктуры, где руководил процессом успешного преобразования бизнеса и последующей продажи подразделения. До этого занимал различные должности в подразделениях GE Medical Systems, в том числе GM EMEA Services, VP Global Radiation Therapy, VP Global Vascular Systems.