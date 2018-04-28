За 50 дней до ЧМ-2018 Альфа-Банк разыграет еще 2000 билетов на матчи турнира

Альфа-Банк продолжает масштабную национальную промо-кампанию. За 2 месяца акции 1000 клиентов банка выиграли билеты на матчи Чемпионата мира FIFA 2018™. За 50 дней до начала грандиозного турнира в рамках акции будут разыграны еще около 3000 сувениров и 2000 билетов, в том числе билеты на финальный матч ЧМ-2018.

Участвуя в промо-кампании Альфа-Банка — официального банка турнира — любой клиент банка может выиграть билет на один из матчей ЧМ-2018. Общий призовой фонд акции — 3000 билетов и 5000 сувениров с символикой турнира, который впервые пройдет в России. Официальным рекламным лицом промо-кампании стал лучший футболист мира Лионель Месси.

Первым клиентом Альфа-Банка, получившим билет на финальный матч стала Анна Солодун. Спортивный комментатор Виктор Гусев сообщил Анне о победе в конкурсе по телефону и лично вручил сертификат на билет.

За 50 дней до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ также стало известно имя клиента Альфа-Банка — ставшего обладателем 1000-го счастливого билета на матч предстоящего турнира.

20-летний житель Краснодара Никита Черкасов получит билет на матч ¼ финала турнира, который пройдет в Сочи 7 июля.

«В детстве я занимался футболом в спортшколе „Кубани“, а сегодня выступаю в команде любительской лиги и обожаю смотреть футбольные матчи по телевизору. Я невероятно благодарен Альфа-Банку за то, что моя детская мечта — увидеть футбольный матч чемпионата мира, осуществилась. Надеюсь, что в этом четвертьфинале, на который я выиграл билет, встретятся сборные Португалии и Аргентины, и тогда я живьем увижу футбольных кумиров Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а еще мне нравится игра испанца Иско», — поделился радостью от выигрыша билета Никита Черкасов.

«Наша промо-кампания продолжается, но уже сейчас ясно, что она достигла своей главной цели — дать шанс клиентам Альфа-Банка осуществить свою мечту. За 50 дней до начала Чемпионата мира эту возможность получат еще две тысячи наших клиентов», — подвела промежуточные итоги акции директор проекта ФИФА в Альфа-Банке Елена Чехоева.

Национальная промо-кампания Альфа-Банка завершится 1 июня. В акции уже приняли участие более 35 тыс. клиентов банка.

Участие в акции могут принять как текущие, так и новые клиенты Альфа-Банка — физические и юридические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте fifa.alfabank.ru и выполнить одно из условий акции. Для физических лиц — совершить покупки на 15 000 руб. в месяц, открыть депозит или накопительный счет от 100 000 руб., либо оформить кредит от 200 000 руб. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — поддерживать оборот по эквайрингу более 3,5 млн. руб. в течение двух недель, либо совершить покупки на сумму более 100 000 руб. в месяц.

В рамках акции будут проходить розыгрыши билетов и призов. Для розничных клиентов еженедельно, начиная с 6 марта, а для представителей малого и среднего бизнеса каждые две недели, начиная с 13 марта. Победители будут определяться по заранее разработанной формуле. Список победителей публикуется на сайте.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018ТМ пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Национальная промо-кампания Альфа-Банка — это реальная возможность выиграть билеты на лучшие матчи турнира ЧМ-2018, которых почти не осталось в продаже. Подробная информация: fifa.alfabank.ru

Со списком победителей национальной промо-кампании можно ознакомиться на сайте банка https://fifa.alfabank.ru/storage/export/winners_20180424_185349_5adf530d7478a.xlsx

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.