О мерах по повышению финансовой устойчивости «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Азиатско-Тихоокеанского банка. В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

АТБ продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства. В банке проводят платежи, выдают и принимают вклады, а также совершаются новые сделки. Клиентам доступна вся широкая продуктовая линейка банка.

Банк России оказывает финансовую поддержку АТБ, тем самым гарантируя непрерывность его деятельности. Это значит, что Азиатско-Тихоокеанскому банку оказано полное содействие, как управленческое, так и финансовое.

Азиатско-Тихоокеанский банк остается одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. АТБ занимает 60-е место по величине активов среди российских банков. На 1 апреля 2018 года активы банка составляли 120 миллиардов рублей. АТБ представлен в 19 регионах страны.