Банк России оставил ставку, но изменил акценты

Банк России по итогам очередного заседания оставил процентную ставку без изменений на уровне 7,25%. Итоги были ожидаемыми. Ранее представители регулятора сообщали о том, что на фоне ослабления рубля ведомство не будет спешить со снижением ставки. Оценить инфляционные риски по итогам апрельских событий пока трудно, однако, по мнению ЦБ РФ, падение рубля приблизит уровень инфляции к таргету в 4%. Рисков повышения цели по инфляции регулятор не видит. По итогам апреля мы ожидаем инфляцию на уровне 2,7%-2,8% год к году.

Особое внимание стоит обратить на риторику Банка России в отношении денежно-кредитной политики. Еще на прошлом заседании Центробанк РФ говорил о переходе к более мягкой политике и об ускоренных темпах снижения ставки. По итогам этой встречи ЦБ РФ завил, что денежно-кредитная политика будет нейтральной и вероятность дальнейшего снижения ставки сокращается. Это значит, что в этом году количество снижений может сократиться до одного или двух. Основной акцент регулятор делает на геополитике.

Динамику российской экономики мегарегулятор оценивает как положительную и своих прогнозов по темпам роста ВВП на 2018 год не изменил.

Рубль не отреагировал на решение Банка России, так как оно было ожидаемым. Сегодня днем рубль незначительно укрепляется по отношению к доллару и евро, за один доллар к этому часу на бирже предлагают 62,4 руб., за один евро - 75,5 руб. По нашему мнению, на следующей неделе падение рубля возобновится на фоне укрепления доллара США, пара доллар/рубль будет стремиться к отметке 65-66 руб., пара евро/рубль - к отметке 77 руб. К евро ослабление рубля будет идти медленнее на фоне падения европейской валюты на валютном рынке.

В целом, по итогам заседания можно сделать вывод, что ожидать существенного укрепления рубля в этом году не стоит, иначе Центробанк не стал бы менять риторику относительно денежно-кредитной политики. Настроения становятся более пессимистичными. Гражданам и частным инвесторам стоит задуматься, как уберечь свои сбережения от дальнейшего падения рубля.

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари