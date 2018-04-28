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Новую стелу планируют установить на въезде в Ленинский округ Иркутска

28 апреля 2018
Фото: admirk.ru

Возможность обновления стелы на въезде в Ленинский округпредложил обсудить на градостроительном совете мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На градостроительном совете обсуждалось празднование 100-летия Ленинского округа, которое состоится в 2020 году.

«Сегодня уже намечен целый ряд мероприятий, в том числе по приведению в порядок парков, скверов, дворовых территорий округа. Кроме этого, ведётся строительство социальных объектов – детские сады на станции Батарейная и в 20-м Советском переулке, физкультурно-оздоровительный комплекс. Предлагаю профессиональному сообществу обсудить возможность установки новой стелы при въезде в Ленинский округ и разработки символики района», — цитирует слова Бердникова пресс-служба.


/ СИА /
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