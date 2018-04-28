Режим работы офисов Сбербанка в период майских праздников 2018 года

В праздничные дни мая устанавливается особый график работы офисов Сбербанка в Иркутской области.

Так, 28 апреля обслуживание клиентов осуществляется по режиму работы понедельника, для подразделений с пятидневной рабочей неделей – с сокращенной продолжительностью на 1 час. 30 апреля офисы работают по режиму субботы с сокращенной продолжительностью на 1 час.

1, 2 и 9 мая – нерабочие праздничные дни для всех подразделений банка. 8 мая обслуживание клиентов осуществляется по обычному режиму работы, сокращенному на 1 час.

С 10 мая все филиалы банка начнут работу в обычном режиме.

Напомним, большинство банковских операции, в том числе по оплате счетов, проведению денежных переводов и многие другие, доступны в дистанционных каналах обслуживания Сбербанка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.