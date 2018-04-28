Фестиваль-симпозиум «Лукоморье на Байкале» пройдёт в Савватеевке с 10 по 19 мая

Традиционный фестиваль-симпозиум «Лукоморье на Байкале» состоится в селе Савватеевка Ангарского района с 10 по 19 мая 2018 года. Мероприятие посетит генеральный секретарь интернационального альянса скульптурных симпозиумов (Международной Организации ISSA) господин Лью Янг. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на исполнительного директора проекта Александра Смокотина.

– В этом году фестиваль сделал еще один шаг в сторону международных традиций – в названии появилось слово «симпозиум». Эта терминология в понимании всемирного сообщества скульпторов наиболее четко отражает суть нашего мероприятия. Всего были поданы 144 командные заявки, выбрали 32 лучшие, – рассказал Александр Смокотин.

В 2018 году в Иркутскую область приедут резчики из следующих стран: Эквадор, Аргентина, Иран, Германия, КНР, Бразилия, Япония, Монголия, Турция, Сирия, Испания, Чили, Израиль, Южная Корея, Бельгия, Судан, Польша, Колумбия, Иран и т.д.

Расширился и экспертный совет фестиваля. К представителям Иркутской области присоединятся эксперты из столицы России и из-за рубежа. Жюри возглавит иркутский художник-камнерез, член Союза художников России, кавалер орденов «А.К. Денисова-Уральского» и «Михаила Перхина» (за выдающиеся заслуги в сохранении и развитии лучших традиций российского камнерезного искусства) Наталья Бакут.

– Сегодня статус фестиваля как никогда высокий – всего три мероприятия из событийного календаря Иркутской области получили статус «Национальное событие – 2018», в том числе и «Лукоморье». Это значит, информацию о фестивале-симпозиуме будут включать в туристические проспекты по всей стране. И это вполне логично, учитывая, что в прошлом году фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» занял первое место во всероссийском конкурсе событийного туризма Национальной премии Russian Event Awards, – подчеркнула руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Также организаторы рассказали, что благодаря поддержке Министерства культуры России, министерства лесного комплекса Иркутской области и регионального агентства по туризму удалось улучшить условия работы для участников фестиваля. В этом году для команд будут поставлены палатки, где конкурсанты смогут отдыхать в перерывах. Все материалы для создания скульптур уже завезены в с. Савватеевка.

– Темой фестиваля в этом году станет любовь, завершая трилогию выбранных тем с 2016 года – «Вера, Надежда, Любовь», – говорит руководитель проекта «Лукоморье на Байкале» Иван Бутенко.

Программа фестиваля:

10 мая

10:00 – открытие симпозиума-фестиваля

11:00 – 21:00 – работа на фестивальной площадке

18 мая

15:00 – 21:00 – работа членов экспертной комиссии

15:00 – открытие новой выставки парка деревянной скульптуры на Байкальском тракте

19 мая

13:00 – торжественное закрытие симпозиума – фестиваля

Справка:

Международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» (ранее «Лукоморье») впервые прошел в 2011 году. За шесть лет его существования в мероприятиях приняли участие более ста скульпторов из разных стран мира (Мексика, Япония, Дания, Иран, Германия, Южная Корея, Казахстан, Бельгия), а также умельцы почти из всех регионов России. Сейчас парк скульптур из сосны, находящийся в селе Савватеевка, является единственным в мире, где круглый год стоят деревянные скульптуры. На данный момент их более 180.