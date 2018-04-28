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Председатель ИРО «Опора России» претендует на должность Уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области

28 апреля 2018

Председатель Иркутского регионального отделения «Опоры России» Александр Якубовский представил свою кандидатуру на должность Уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области.

Сегодня, 28 апреля, он подал соответствующий пакет документов на имя губернатора Сергея Левченко. Комментируя свое решение, Александр Якубовский пояснил, что полностью осознает ответственность, которую накладывает данная должность.

– Работа регионального омбудсмена для меня абсолютно понятна. Я уже давно в сфере защиты прав предпринимателей и осознаю, насколько это нужное и важное дело. Конечно, деятельность Уполномоченного – это более серьезный и ответственный уровень, по сравнению с общественной работой. Но я к этому готов, – отметил Александр Якубовский.


/ СИА /
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