Перспективы развития экспорта продукции Прибайкалья обсудили в рамках деловой программы выставки «Сибпродовольствие»

В рамках деловой программы выставки «Сибпродовольствие» прошло совещание под председательством министра сельского хозяйства региона Ильи Сумарокова, и при участии заместителя министра экономического развития Приангарья Евгения Васиченко, руководителя обособленного подразделения российского экспортного центра Марии Куликовой, заместителя директора Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории Александра Аблова, заместителя директора Фонда поддержки предпринимательства региона Андрея Ставинова, экспортноориентированных региональных сельхозтоваропроизводителей.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в настоящее время Министерством сельского хозяйства РФ уверенно и системно выстраивается работа по развитию экспорта продукции АПК, формируются финансовые и нефинансовые меры поддержки. Илья Сумароков отметил, что необходимо сделать отечественную продукцию конкурентоспособной на уровне передовых зарубежных стран.
– Агропромышленный комплекс Иркутской области демонстрирует положительную динамику производства продукции. По мере насыщения внутреннего регионального рынка продуктами питания планируется наращивание экспорта продовольственных товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и расширение географии поставок Приангарья. Основными импортерами иркутского продовольствия являются страны СНГ, а именно Беларусь, Казахстан, Киргизия, а также страны дальнего зарубежья – Монголия, Китай, Корея, Япония, – отметил министр.
По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году из Иркутской области экспортировано продукции на сумму более 30 млн долл. США. Наибольший удельный вес в структуре импортируемой продукции занимают масложировая продукция, бутилированная питьевая и минеральная воды, кондитерские изделия, мороженое, зерно. Активно сейчас прорабатывается вопрос поставок продукции из дикорастущего сырья. По словам министра, большой потенциал представляет увеличение экспорта рапса в Китай и Монголию.