Перспективы развития экспорта продукции Прибайкалья обсудили в рамках деловой программы выставки «Сибпродовольствие»

В рамках деловой программы выставки «Сибпродовольствие» прошло совещание под председательством министра сельского хозяйства региона Ильи Сумарокова, и при участии заместителя министра экономического развития Приангарья Евгения Васиченко, руководителя обособленного подразделения российского экспортного центра Марии Куликовой, заместителя директора Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории Александра Аблова, заместителя директора Фонда поддержки предпринимательства региона Андрея Ставинова, экспортноориентированных региональных сельхозтоваропроизводителей.