Семинар по повышению финансовой грамотности провел в Сбербанке для пенсионеров Иркутска

Сотрудники Сбербанка в Иркутске провели семинар по повышению финансовой грамотности для людей старшего поколения. Участие в нем приняли почти сто человек.

В доступной форме специалисты банка рассказали о видах финансовых услуг, которые могут быть интересны пенсионерам, объяснили, как выбрать из них наиболее удобные для себя и применять их с максимальной пользой. Слушатели узнали об альтернативных инструментах сбережения, а также существующих способах проведения платежей. Пенсионеры подробно узнали о преимуществах современных каналов оплаты, в том числе услуге «Автоплатеж», которая позволяет максимально комфортно оплачивать коммунальные услуги, а также пополнять баланс сотового телефона.

Отдельный блок семинара был посвящен мерам финансовой безопасности и рекомендациям по защите от действий мошенников. Участники смогли задать интересующие вопросы и детально разобрали конкретные истории.

«Мы учитываем потребности всех категорий клиентов и стараемся сделать наши услуги доступными и понятными для каждого. При этом видим, что люди старшего поколения активно интересуются изменениями. Многие с большим желанием пробуют пользоваться новыми банковскими продуктами. Ведь пенсионеры также стремятся экономить свое время, хотят легко и быстро решать финансовые задачи, с которыми сталкиваются ежедневно. И чтобы у них была возможность осваивать современные форматы обслуживания, мы и проводим подобные обучающие мероприятия», – отметила менеджер управления платежных сервисов Байкальского банка Сбербанка Светлана Шкурченко.

Все слушатели семинара смогли также получить индивидуальные консультации по личным вопросам. Большинство пенсионеров предложили продолжить подобную практику тематических встреч.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.