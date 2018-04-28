Утверждена стоимость кв метра для расчета соцвыплат на строительство или приобретение жилья в сельской местности в 2019 году

Соответствующее распоряжение подписал Руслан Болотов – первый заместитель губернатора Иркутской области, председатель правительства Иркутской области.

Фото: shkolazhizni.ru

Согласно документу средняя рыночная стоимость одного квадратного метра при строительстве жилья в сельской местности составляет 22,6 тысяч рублей, при приобретении жилья – 12 тысяч рублей.



Стоимость квадратного метра определена для расчета размера социальных выплат, предусмотренных подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы, гражданам, проживающим в сельской местности. Расчеты также касаются молодых семей и молодых специалистов, проживающих на селе либо желающих переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там.



По информации пресс-службы правительства региона, в 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» было выдано 176 сертификатов на строительство жилья.