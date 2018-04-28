Новости

Утверждена стоимость кв метра для расчета соцвыплат на строительство или приобретение жилья в сельской местности в 2019 году

28 апреля 2018

Соответствующее распоряжение подписал Руслан Болотов – первый заместитель губернатора Иркутской области, председатель правительства Иркутской области.

<p>Фото: shkolazhizni.ru</p>

Фото: shkolazhizni.ru

Согласно документу средняя рыночная стоимость одного квадратного метра при строительстве жилья в сельской местности составляет 22,6 тысяч рублей, при приобретении жилья – 12 тысяч рублей.

Стоимость квадратного метра определена для расчета размера социальных выплат, предусмотренных подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы, гражданам, проживающим в сельской местности. Расчеты также касаются молодых семей и молодых специалистов, проживающих на селе либо желающих переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там. 

По информации пресс-службы правительства региона, в 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» было выдано 176 сертификатов на строительство жилья. 


<p>Фото: shkolazhizni.ru</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

ББФ-2018 . Байкал Бизнес Форум, Иркутск, 17-18 мая 2018 года
Опубликована программа Байкал Бизнес Форума – 2018
Лучшие цитаты Байкал Бизнес Форума
«Байкал Бизнес Форум» пройдет в Иркутской области 17-18 мая
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании