Бизнес-омбудсмен Иркутской области и природоохранная прокуратура заключили соглашение

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области заключил соглашение о сотрудничестве с Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой. Соглашение предполагает взаимодействие сторон по вопросам защиты прав и законных интересов предпринимателей, предупреждение, выявление и устранение нарушений прав, использование всех доступных правовых, информационных, научных, аналитических, методических и организационных ресурсов при планировании и проведении совместных мероприятий.

Для обеспечения эффективной защиты прав бизнеса стороны намерены взаимодействовать в вопросах соблюдения баланса государственных, предпринимательских и общественных интересов, обмениваться информацией, проводить совместные приемы представителей бизнеса. Также предполагается участие сотрудников аппарата уполномоченного в выездных проверках, проводимых межрегиональной природоохранной прокуратурой.

Чтобы представители уполномоченного по защите прав предпринимателей приняли участие в проверке, необходимо заявление и письменное согласие от представителей бизнеса, подчёркивает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена.

Также предполагается проведение совместных совещаний, работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, участие сторон в научно-практических конференциях.