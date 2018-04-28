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Россельхозбанк предлагает широкий ассортимент монет Банка России и иностранных государств из драгоценных металлов

28 апреля 2018

Филиал предлагает широкий ассортимент памятных и инвестиционных монет из серебра различной тематики, выпущенных ограниченными тиражами. Монеты выполнены из серебра 925 и 999 пробы массой от 7,78 до 155,5 граммов, отличаются высоким уровнем художественного оформления и безукоризненным качеством чеканки. 

Каждая монета достойна пополнить нумизматическую коллекцию, стать презентом к значимой дате и является надежным инвестиционным инструментом.

 Более подробную информацию о наличии монет можно уточнить в городе Иркутске по тел. (3952) 50-33-25; 50-33-15 (вн.4622).

Актуальную информацию  о котировках на монеты из драгоценных металлов в АО «Россельхозбанк» можно получить на официальном сайте банка по ссылке: http://www.rshb.ru/download-file/1639/coin.pdf

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
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