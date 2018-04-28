Россельхозбанк предлагает широкий ассортимент монет Банка России и иностранных государств из драгоценных металлов

Филиал предлагает широкий ассортимент памятных и инвестиционных монет из серебра различной тематики, выпущенных ограниченными тиражами. Монеты выполнены из серебра 925 и 999 пробы массой от 7,78 до 155,5 граммов, отличаются высоким уровнем художественного оформления и безукоризненным качеством чеканки.

Каждая монета достойна пополнить нумизматическую коллекцию, стать презентом к значимой дате и является надежным инвестиционным инструментом.

Более подробную информацию о наличии монет можно уточнить в городе Иркутске по тел. (3952) 50-33-25; 50-33-15 (вн.4622).

Актуальную информацию о котировках на монеты из драгоценных металлов в АО «Россельхозбанк» можно получить на официальном сайте банка по ссылке: http://www.rshb.ru/download-file/1639/coin.pdf