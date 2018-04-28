К 9 мая в Иркутской области учреждения культуры подготовили больше 40 мероприятий

Более 40 мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Дня Победы, подготовлено в областных театрах, библиотеках, музеях и других учреждениях культуры. Это выставки, концерты, показы спектаклей и кино, уроки мужества и творческие встречи, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Фото: sch1953.mskobr.ru

В Иркутской областной филармонии 9 мая состоится гала-концерт «Песни военных лет из репертуара Дмитрия Хворостовского» памяти всемирно известного оперного певца. Это программа открытия VIII Международного фестиваля оперной музыки «Дыхание Байкала». Участие в ней примет Губернаторский симфонический оркестр, солировать будет народная артистка России Лариса Марзоева (Красноярск). Также ко Дню Победы в областной филармонии пройдут концерты органной музыки, Камерного хора Губернаторского симфонического оркестра, эстрадно-вокальной студии ИГМУ Cantantes, ансамбля «Барокко», солиста-баритона Майдара Аюуша.

Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова 6 мая покажет историю любви в военное время «Мой бедный Марат», 8 мая - постановку Геннадия Шапошникова «Завтра была война». В Иркутском музыкальном театре им. Н.М. Загурского 9 мая состоится благотворительный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и тыла. В Иркутском областном театре юного зрителя им. А. Вампилова ко Дню Победы приурочили литературно-музыкальную композицию «Без войны». Её зрителями станут школьники и воины Иркутского гарнизона.

9 мая в Доме кино Иркутского областного кинофонда пройдет бесплатный показ военной драмы «Три дня до весны» о событиях во время блокады Ленинграда. Фильм режиссера Александра Касаткина вышел на экраны в 2017 году. 14 и 28 мая лучшие художественные фильмы, посвящённые Великой Отечественной войне, с тифлокомментариями покажут в Иркутской областной специальной библиотеке для слепых.

Специальная программа ко Дню Победы разработана в Иркутском областном краеведческом музее. 9 мая в течение всего дня на ледоколе «Ангара», который является отделом музея, будут демонстрировать документальные фильмы. В отделе истории 4 мая покажут литературно-историческую композицию «Берлин 45-го», составленную по мемуарам военной переводчицы Елены Ржевской «Берлинский дневник». 9 мая отдел объявляет День открытых дверей для ветеранов Великой Отечественной войны, тыла и участников военных событий. С 10.00 до 18.00 посетители могут увидеть выставки «История Прибайкалья с древнейших времен до начала ХХ века», «Иркутская область в ХХ веке. Страницы истории», а также выставку, посвященную 1155-летию возникновения славянской письменности.

Полный план областных праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, размещен на сайте.