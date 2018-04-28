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Более 300 тысяч рублей похитила мошенница у иркутянки

28 апреля 2018

Накануне жертвой мошенницы стала 83-летняя жительница Иркутска. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, пожилая женщина впустила в квартиру неизвестную, которая представилась социальным работником.

<p>Фото: 38.мвд.рф</p>

Фото: 38.мвд.рф

Злоумышленница под предлогом обмены 5-тысячных купюр подменила настоящие деньги билетами так называемого «Банка приколов». Пенсионерка лишилась всех своих сбережений в размере более 300 тысяч рублей. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска принимаются необходимые меры по установлению и задержанию аферистки.


<p>Фото: 38.мвд.рф</p>
/ СИА /
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