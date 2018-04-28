Более 300 тысяч рублей похитила мошенница у иркутянки

Накануне жертвой мошенницы стала 83-летняя жительница Иркутска. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, пожилая женщина впустила в квартиру неизвестную, которая представилась социальным работником.

Фото: 38.мвд.рф

Злоумышленница под предлогом обмены 5-тысячных купюр подменила настоящие деньги билетами так называемого «Банка приколов». Пенсионерка лишилась всех своих сбережений в размере более 300 тысяч рублей. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска принимаются необходимые меры по установлению и задержанию аферистки.