Иркутская область – лидер рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем

В рамках открытого расширенного заседания Экспертного совета регионов по развитию контрактной системы Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» были подведены итоги расчета Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ за 2017 финансовый год. Мероприятие прошло на площадке XIV Всероссийского форума-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» в Москве.

Фото: squarespace.com

Участие в Рейтинге приняли 46 субъектов Российской Федерации. Впервые он рассчитывался с учетом показателей закупочных систем муниципальных образований. По каждому из восьми показателей определяется регион – лидер, а также регионы с высшей, высокой оценкой и оценкой выше среднего. Как сообщает пресс-служба правительства региона, Иркутская область получила высшую оценку по показателям «Оценка информационной инфраструктуры региона», «Нормативная база региона», «Исполнение требований законодательства о закупках», «Исполнение контрактов». По показателю «Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок» Иркутская области признана лидером и награждена дипломом Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам.

– Этот рейтинг отличается от аналогичной всесторонней оценки всех аспектов закупочной деятельности для государственных и муниципальных нужд, а не только отдельных статистических показателей. Для Иркутской области участие в этом мероприятии – не только факт позиционирования нашей закупочной системы среди других регионов. Прежде всего, это определение новых элементов построения эффективной модели регулирования и всестороннего сопровождения региональной сферы закупок. Рейтинг также помогает выявлять направления дальнейшего совершенствования закупочной деятельности для нужд Приангарья, повышая её результативность, - пояснил министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Максим Авдеев.