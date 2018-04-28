В Прибайкалье по результатам общественных обсуждений решено дополнительно отремонтировать два дорожных участка

Два объекта дополнительно будут отремонтированы по результатам общественных обсуждений проекта «Безопасные и качественные дороги», которые проводились на сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в марте этого года. Об этом сообщил заместитель министра Евгений Липатов.

Фото: irkobl.ru

Всего по итогам обсуждений поступило более 50 обращений, сообщает пресс-служба регправительства. Несколько из них от жителей Иркутска по вопросу приведения в нормативное состояние автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Баррикад по направлению к садоводству «Кооператор» в областном центре.

– Указанная автомобильная дорога не входит в перечень автомобильных дорог Иркутской агломерации. Тем не менее, учитывая количество обращений, а соответственно значимость данного объекта, после получения положительного заключения госэкспертизы по данной автодороге администрация Иркутска может обратиться в министерство за получением субсидии из областного бюджета на реализацию объекта в следующем году, – пояснил Евгений Липатов.

Также несколько обращений зарегистрировано от жителей города Шелехов по вопросу ремонта дороги по ул. Островского. Министерством строительства принято решение включить данный объект в перечень мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации на этот год.

– Приоритетный проект «Безопасные качественные дороги» нацелен на широкое вовлечение общественности. Поэтому мы очень внимательно относимся к тем пожеланиям, которые выражают жители региона, – отметил замминистра.

С 2017 года в Иркутской области реализуется приоритетный проект Президента Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» с привлечением средств федерального бюджета.



В 2018 году Иркутской области предоставлено 730 млн рублей из федерального бюджета. Общая стоимость работ в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» составляет 1 599,1 млн рублей, из них 791,3 млн рублей – средства областного бюджета (в том числе субсидия городу Иркутску на ремонт дорог 170 млн рублей), 116 млн рублей – средства местных бюджетов городов Иркутска, Шелехова, Ангарского городского округа.



В ходе реализации ПКРТИ в 2018 году планируется привести в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 94,8 км дорожной сети Иркутской агломерации в результате ремонта дорог, ликвидировать 20 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том числе посредством установки знаков, светофоров, камер, устройства барьерного ограждения и т.д.



Кроме того, в рамках проекта планируется привести в нормативное состояние 15,5 км федеральных дорог стоимостью 662,7 млн рублей за счет средств федерального бюджета.