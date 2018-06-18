97% земель Иркутской области находится в государственной и муниципальной собственности

По данным Управления Росреестра по Иркутской области, 97,7% земель Иркутской области находится в государственной и муниципальной собственности. По состоянию на 1 января 2018 года в государственной и муниципальной собственности находится 75703,6 тыс. га земель, в собственности граждан – 1641,5 тыс. га (2,12%), в собственности юридических лиц – 139,5 тыс. га (0,18%). Для сравнения, в 2016 году площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в Иркутской области составляла 75704 тыс. га, в собственности граждан – 1645,9 тыс. га, в собственности юридических лиц – 134,7 тыс. га.

Большой процент земель, находящихся в собственности Российской Федерации, составляют земельные участки, расположенные на землях лесного фонда (89,4%). На земли особо охраняемых природных территорий приходится 5,9%, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и другого специально назначения - 3,8%, земли сельскохозяйственного назначения - 0,7% и земли населенных пунктов - 0,2%.

В 2017 году площадь земель, находящихся в собственности Иркутской области, увеличилась на 6,4 тыс. га и составила 312,4 тыс. га. Увеличение произошло в результате регистрации прав на земельные участки для эксплуатации областных автомобильных дорог общего пользования в нескольких муниципальных образованиях Иркутской области, в основном в Тулунском (1460 га), Куйтунском (1027 га) и Нижнеудинском районах (1141 га).

В 2017 году площадь земель, на которые зарегистрированы права муниципальных образований Иркутской области, составила 99,8 тыс. га. По сравнению с 2016 годом, площадь земель, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, увеличилась на 22,2 тыс. га. Так, в 2017 году реализовано право муниципальной собственности на земли сельскохозяйственного назначения площадью 58,6 тыс. га, на земли населенных пунктов – 37,6 тыс. га и на земли промышленности – 2,9 тыс. га, об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области.