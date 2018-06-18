Пассажиропоток в электричках Иркутской области падает

С января по май 2018 года поездами ВСЖД перевезено свыше 4,8 млн пассажиров. Поездами дальнего следования со станций Восточно-Сибирской железной дороги за пять месяцев года было отправлено более 1 млн человек, что превышает показатель 2017 года почти на 5% (4,9).

Купейными вагонами перевезено 263,8 тыс. пассажиров (+6,8 % к уровню прошлого года). Количество выбравших для путешествия плацкарт составило 675,1 тыс. человек, что на 3,3 % больше прошлогоднего значения. Несколько снизилась востребованность общих вагонов. В них совершили поездку порядка 50 тыс. пассажиров (на 2,9 % меньше, чем за аналогичный период 2017 года). Билеты на места в сидячие вагоны приобрели 52,2 тыс. человек, показатель 2018 года превысил прошлогодний на 27,3 %.

В пригородном сообщении с начала 2018 года перевезено почти 3,8 млн пассажиров. По-прежнему в этом сегменте сохраняется тенденция к снижению пассажиропотока (на 3,7 % к уровню прошлого года). Оно наблюдается на территории Иркутской области. Однако, в Республике Бурятия отмечен рост 6,4 %, здесь с января по май перевезено около 98,6 тыс. человек.

Льготники составили 29,6 % от общего числа перевезенных пассажиров, в том числе свыше 70,2 тыс. человек (1,9%) – школьники и студенты.