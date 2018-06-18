«Мы действительно начинаем уходить от уравниловки». Эксперты об изменении тарифов ОСАГО по проекту ЦБ РФ

Центробанк опубликовал проект указания по изменению тарифов ОСАГО. В качестве первого этапа предполагается расширить коридор базового тарифа для легковых авто физлиц: максимальная ставка будет повышена с 4 тыс. 118 рублей до 4 тыс. 942 рублей, минимальная ставка будет понижена с 3 тыс. 432 до 2 тыс. 746 рублей. Кроме того, проект предусматривает также скидки за безаварийную езду и надбавки за совершенные аварии. Эксперты считают, что для страхового сообщества такой шаг в сторону установления индивидуального тарифа вполне логичен, поскольку позволит сбалансировать ситуацию на рынке.

Фото: vbr.ru

Михаил Емельянов, Депутат Государственной думы Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции партии Справедливая Россия

— ЦБ, как и обещал, опубликовал проект Указания ЦБ, где предусмотрены новации в части ОСАГО: расширен тарифный коридор, детализированы коэффициенты по возрасту и стажу, изменен (упрощен) порядок расчета КБМ и др. Это полностью укладывается в анонсированные планы постепенной либерализации тарифа с целью сделать его более справедливым: чтобы нарушители платили существенно – в разы – больше аккуратных и дисциплинированных водителей. Похоже, мы действительно начинаем уходить от уравниловки, и это можно только приветствовать.

Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт

— Первый этап либерализации тарифа ОСАГО, я уверен, позволит сбалансировать ситуацию на рынке. Страховые компании, имея возможность применять при расчете стоимости более гибкий тариф и персональные коэффициенты, будут предлагать выгодные тарифы. При этом нужно понимать, что снижение нижней границы тарифного коридора позволит безаварийным водителям получить стоимость полиса ОСАГО даже меньше, чем сейчас.

А применение коэффициента по стажу и возрасту с более широкими градациями позволит страховым компаниям устанавливать наиболее справедливые тарифы для каждой категории автовладельцев.

Уже сейчас, по сути, можно говорить о том, что тарифы становятся индивидуальными и напрямую зависят от того, как ведут себя водители на дороге. Добросовестные водители не будут платить за аварийных. А значит смогут существенно сэкономить.

Андрей Кинякин, партнер Akteon Strategy Consulting

— По моему мнению, предлагаемые изменения ОСАГО в целом отражают основную тенденцию на рынке - постепенный переход к рыночному тарифу. Изменения назрели давно и являеются важным моментом в плане развития рынка автострахования, который сейчас регулируется преимущественно административными мерами.

При этом очень важно, что переход к рыночному тарифу осуществляется с учетом использования индивидуального подхода. И предлагаемые изменения как раз это демонстрируют. Речь в данном случае идет не только о реформировании коэффициента бонус-малус (КБМ), предполагающее введение по сути новой градации/дифференциации водителей, учитывающей различные факторы, но и введение и закрепление за каждым водителем страховой истории.

Это позволит рассчитывать индивидуальный и справедливый тариф ОСАГО для каждого водителя.

При этом немаловажным является и то, что, несмотря на расширение тарифного коридора, нижняя граница снижается для всех видов транспортных средств на 20%. Это позволит не только более эффективно применять тарифную шкалу, но и в определенном смысле дает возможности дисциплинировать водителей (хочешь платить меньше, быть более аккуратным). Последнее помимо прочего может способствовать снижению аварийности, что само по себе и особенно применительно к нашей стране является очень важным.

Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем

— Проект Указаний ЦБ вышел в полном соответствии с ранее объявленной реформой ОСАГО – и это отрадно. Критикам же можно ответить следующее. Ни для кого не секрет, что ОСАГО сейчас находится в зоне убыточности. Поэтом, альтернативой обсуждаемому решению является простое повышение тарифов для всех – как это всегда было ранее. Здесь же сделан первый шаг в сторону установления индивидуального тарифа: раздвинут коридор, предложена сложная матрица КВС (коэффициент, устанавливаемый в зависимости от возраста и стажа водителя). Очевидно, что разные водители по-разному ощутят на себе эти изменения – и я считаю, что это движение в правильном направлении.

Игорь Моржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «АВТОСТАТ»

— Реформа не была неожиданной. О ее необходимости говорили давно. Более того, пару месяцев назад общий параметр озвучил заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин. То есть морально мы уже были к этому готовы. Для страхового сообщества такой шаг вполне логичен. Больше платить должны молодые неопытные водители или те, кто часто нарушает ПДД, а меньше – водители со стажем, у которых нарушений нет. Пока на первый взгляд проект указания выглядит логично и не пугает. Как реформа будет работать в реальной жизни – посмотрим. Первые изменения должны вступить в силу уже в ближайшее время.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований

— Опубликованный проект Указаний ЦБ – это первый шаг в направлении так называемого свободного, справедливого тарифа, когда будет ликвидирована сегодняшняя уравниловка, и стоимость полиса для дисциплинированного водителя и лихача будет радикально, в разы, отличаться. Впервые реакцией на кризис ОСАГО становится не равномерное повышение стоимости полиса всем автомобилистам, а создание для страховых компаний возможности дифференцировать подход в зависимости от различных индивидуальных факторов риска ДТП – для этого расширен коридор (в обе стороны, а не только в сторону увеличения – это важно) и кратно увеличено количество ступеней коэффициента по возрасту и стажу. Собственно, это то, что ЦБ обещал, когда анонсировал трехлетнюю реформу ОСАГО. Что ж, в добрый путь!