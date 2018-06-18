«К 2025 году по объему производства мы должны превзойти лучшие времена СССР». В Усолье-Сибирском стартовало строительство завода «Фармасинтез-Хеми»

15 июня 2018 года был дан старт проектным работам над шестым фармацевтическим предприятием в структуре группы компаний «Фармасинтез» в городе Усолье-Сибирском. Первый колышек торжественно забили на месте строительства завода по производству активных фармацевтических субстанций готовых лекарственных средств «Фармасинтез-Хеми». В церемонии приняли участие президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния, мэр города Усолья-Сибирского Максим Торопкин, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Фото: Н. Понамарёва

«На территории площадью более 150 га мы построим одну из крупнейших инфраструктур в мире для производства фармацевтических препаратов. Здесь будут работать тысячи сотрудников, в основном из города Усолья-Сибирского. К 2025 году по объему производства мы должны превзойти лучшие времена Советского Союза, когда в Усолье производили антибиотики фактически для пятой части Земли, – заявил Викрам Пуния, президент ГК «Фармасинтез». – В одиночку «Фармасинтез», да и любая другая компания, не сделает такой проект, и, безусловно, нам нужна поддержка со стороны федеральных и областных властей. Надеюсь на оперативную работу городских властей и рассчитываю на жителей города, потому что это те люди, для которых мы возводим это предприятие. Мы создадим все условия, чтобы им было удобно и комфортно работать на ‘Фармасинтез-Хеми’».

Викрам Пуния, президент ГК «Фармасинтез».

Фото: Н. Понамарёва

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что «Фармасинтез-Хеми» – это инновационное, высокотехнологичное предприятие, которое решает огромное количество задач. Это и рабочие места, которые нужны Усолью, и налоговая база для города и области, и импортозамещение, актуальное не только для области, но и для всей России.

«Еще одно качество компании «Фармасинтез» – они очень социально ориентированные. Не все знают, что параллельно с производственным блоком мы будем закладывать еще и поселок для работников будущего предприятия, – добавил глава региона. – Сегодня большая редкость, когда компания заботится о жилье своих сотрудников, поэтому мы приветствуем создание такого предприятия и будем помогать ему как можно быстрее вступить в строй».

Сергей Левченко, Губернатор Иркутской области.

Фото: Н. Понамарёва

Максим Торопкин, мэр Усолья-Сибирского, выступил от лица жителей города: «Это знаменательное событие. Мы рады, что у нас появится промышленное предприятие, и людям не придется ездить на работу в другие города. Спасибо господину Викраму, что из огромного количества городов нашей замечательной Родины он выбрал Усолье-Сибирское. Мы готовы к сотрудничеству в любое время дня и ночи, чтобы новое предприятие быстрее появилось и встало на ноги».

Максим Торопкин, мэр Усолья-Сибирского.

Фото: Н. Понамарёва

Александр Кейко, первый вице-президент ГК «Фармасинтез» рассказал, что разработка подобных проектов занимает не один год: «Для того, чтобы освоить ту площадь, которая выделена под строительство нового фармацевтического комплекса, потребуется десяток лет. Первая очередь, включающая завод активных фармацевтических субстанций и завод готовых лекарственных средств – это всего лишь небольшая часть, 15-20%, от того комплекса, который мы планируем построить».

Александр Кейко, первый вице-президент ГК «Фармасинтез».

Фото: Н. Понамарёва

Как сообщил Андрей Рыков, генеральный директор ООО «Фармасинтез-Хеми», первый завод планируется построить во втором квартале 2020 года: «Завод по производству активных фармацевтических субстанций «Фармасинтез-Хеми» будет проектироваться в соответствии с самыми жесткими требованиями фармацевтики и экологического законодательства. Уверен, что совместно с правительством Иркутской области и города Усолья мы запустим его вовремя».

Андрей Рыков, генеральный директор ООО «Фармасинтез-Хеми».

Фото: Н. Понамарёва

Наталия Цайтлер, управляющий Иркутским отделением ПАО Сбербанк, отметила, что строительство нового завода благоприятно отразится на экономической и социальной жизни Усолья-Сибирского: «‘Фармасинтез’ – наш давний партнер. Мы видим, как компания развивается, какие проекты реализует. Строительство «Фармасинтез-Хеми», уверены, будет способствовать росту экономики города. Велика и социальная значимость данного проекта. Сбербанк, как компания, заботящаяся о развитии региона, безусловно, заинтересована в участии в этом проекте».

Фото: Н. Понамарёва

Александра Макарова, руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области прокомментировала: «Мы сотрудничаем с ГК «Фармасинтез» с 2012 года и за это время приняли участие в реализации нескольких инвестиционных проектов компании. Убеждены, что высокий уровень менеджмента и стратегический взгляд на развитие компании позволит в полной мере реализовать этот масштабный проект, который важен для нашего региона и России в целом не только с экономической, но и с социальной точки зрения. ВТБ, в свою очередь, готов рассматривать возможность участия в реализации проекта строительства на нашей территории современного фармацевтического производственного комплекса».

Справка:

«Фармасинтез-Хеми» – крупнейший инвестиционный проект ГК «Фармасинтез». На территории города Усолья-Сибирского планируется создать фармацевтический промышленный технопарк, где будут располагаться административно-офисное здание, научный центр (R&D) с несколькими лабораториями, оснащенными самым современным оборудованием для реализации новых проектов по разработке и внедрению в производство оригинальных лекарственных средств, цеха опытного производства (Pilot Plants) для отработки технологий производства новых продуктов. Планируется создание коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры для резидентов технопарка. Также будут организованы зоны отдыха и спортивно-оздоровительный комплекс для сотрудников. Предварительный объем инвестиций: 10 миллиардов рублей.