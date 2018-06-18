В Улан-Удэ открылся еще один центр ипотечного кредитования Сбербанка

В Улан-Удэ открылся второй центр ипотечного кредитования Сбербанка. В мероприятии участвовали управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов, заместитель управляющего Константин Разводов, партнеры и клиенты банка.

«Открытие еще одного центра ипотечного кредитования сопровождается повышением интереса жителей республики к ипотечным продуктам, и доказывает стремление нашего банка к высокому качеству обслуживания, созданию максимально комфортных условий для клиентов, - отметил управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов. - Новый офис позволит решить «квартирный вопрос» наших клиентов быстро, качественно и удобно».

На торжественном открытии гостям мероприятия презентовали сервисы, которые позволяют экономить время клиентов - портал для приобретения недвижимости «ДомКлик» и виртуальные туры по новостройкам города Улан-Удэ и за его пределами.

Новый центр ипотечного кредитования открыт по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 15в (ЦИК №8601/109) и работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 17:00 без обеденного перерыва, воскресенье – выходной день. Здесь клиенты могут подать заявку на ипотеку и проконсультироваться со специалистами, получить ипотечный кредит и оформить другие дополнительные продукты, а также зарегистрировать сделку прямо в офисе Сбербанка без посещения Росреестра или многофункционального центра.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.