Примсоцбанк выдаст российским бизнесменам кредиты на обеспечение аукционных сделок

Примсоцбанк запускает новый кредитный продукт «Бизнес-Тендер» для компаний, работающих по контрактам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Денежные средства выделяются на обеспечение участия в аукционах.

Решение о предоставлении возобновляемой кредитной линии до 2 млн. рублей принимается за 24 часа. Залоговое обеспечение не требуется. Кредит оформляется сроком на 1 год, проценты начисляются только на сумму задолженности. Срок погашения траншей – 75 дней.

«Быстрые деньги на обеспечение участия в аукционах позволяет бизнесу принимать участие в большем числе тендеров, а соответственно – больше зарабатывать. «Бизнес-Тендер» позволяет клиентам брать ровно столько денег, сколько им требуется на обеспечение той или иной сделки, а также платить проценты исключительно на сумму задолженности», —рассказал Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Кредит «Бизнес-Тендер» выдаётся компаниям со сроком работы от 12 месяцев, которые исполнили 5 и более контрактов на сумму более 100 тыс. рублей и не имеют убытков за последний отчётный период.

Подробную информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, а также о других продуктах Банка можно получить во всех офисах Примсоцбанка, на сайте Банка www.pskb.com и по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.