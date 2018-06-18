Новости

Примсоцбанк отпразднует победы Сборной России сниженными ставками по бизнес-кредитам

18 июня 2018

Примсоцбанк объявляет о старте акции #Усы Надежды. Все клиенты Банка, получившие одобрение по кредитам для малого и среднего бизнеса с 18 июня по 16 июля 2018 года, смогут претендовать на снижение стандартной ставки кредитования от 1 до 3 процентов.

В случае выхода российской сборной в плей-офф турнира, бизнес получит льготу в 1 процент от стандартной ставки. Далее размер скидки будет повышаться на 0.5 п.п. с выходом в каждый следующий этап. Ставки составят 1,5%, 2%, 2,5% в случае выхода в четвертьфинал, полуфинал и финал турнира. В случае победы сборной в Чемпионате клиентов будет ждать понижение на 3%.

 У нас в Банке любят спорт, не только занимаются сами, но и всесторонне поддерживают его развитие в регионах присутствия,  — рассказал  Алексей Пастухов, начальник  управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Эта акция является символом поддержки наших спортсменов. Мы действительно верим в силы наших ребят и готовы встречать их победы снижением ставок по кредитованию.

Акция действует на продукты по программам кредитования малого и среднего бизнеса, одобренные в период действия акции и выданные на срок не более 3-х лет в форме срочных кредитов, невозобновляемых и возобновляемых кредитный линий. 

Подробную информацию об акции и продуктах для малого и среднего бизнеса можно узнать в офисах или на сайте Банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

Солид Банк. Кредит "Рефинансирование кредитов других банков".
Сумма кредита от 35 000  до 3 000 000 рублей  от 13 месяцев до 5 лет. Ставка от 10.99% годовых
Выгода кредита: до 800 000 рублей - без обеспечения.
Акция: период проведения акции до 01 августа 2018 года, включительно!

Реклама на сайте

Про налоги
У 334 тыс. жителей Иркутской области списано более 1,1 млрд рублей долгов по имущественным налогам
Приложение для самозанятых
Предприниматели отправили негативные отзывы о росте НДС в Госдуму
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании