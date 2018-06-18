Новости

Жилье с парковкой: новые условия ипотеки от Дальневосточного банка

18 июня 2018

Приобрести квартиру или апартаменты вместе с машино-местом в домах, оборудованных паркингом, позволяют изменения в условиях программ ипотечного кредитования Дальневосточного банка.

В последнее время такой вариант решения квартирного вопроса приобретает все большую популярность. Стать владельцем жилой недвижимости с парковочным местом можно, оформив ипотечный кредит по программе «Приобретение жилья на первичном и вторичном рынках» на выгодных условиях — от 9,1 % годовых при первоначальном взносе от 15 % приобретаемой жилой недвижимости. А «Рефинансирование ипотеки» с процентной ставкой от 9,1 % годовых поможет улучшить условия уже имеющегося кредита.

Заемщики могут воспользоваться средствами материнского капитала. Кроме того, при первоначальном взносе 50 % и более от стоимости приобретаемой недвижимости можно предоставить только два обязательных документа.

Подробные условия в разделах программ ипотечного кредитования. Телефон информационного центра: 8 800 333-00-11 (звонок по России — бесплатный).


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

Солид Банк. Кредит "Рефинансирование кредитов других банков".
Сумма кредита от 35 000  до 3 000 000 рублей  от 13 месяцев до 5 лет. Ставка от 10.99% годовых
Выгода кредита: до 800 000 рублей - без обеспечения.
Акция: период проведения акции до 01 августа 2018 года, включительно!

Реклама на сайте

Про налоги
У 334 тыс. жителей Иркутской области списано более 1,1 млрд рублей долгов по имущественным налогам
Приложение для самозанятых
Предприниматели отправили негативные отзывы о росте НДС в Госдуму
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании