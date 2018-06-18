Жилье с парковкой: новые условия ипотеки от Дальневосточного банка

Приобрести квартиру или апартаменты вместе с машино-местом в домах, оборудованных паркингом, позволяют изменения в условиях программ ипотечного кредитования Дальневосточного банка.

В последнее время такой вариант решения квартирного вопроса приобретает все большую популярность. Стать владельцем жилой недвижимости с парковочным местом можно, оформив ипотечный кредит по программе «Приобретение жилья на первичном и вторичном рынках» на выгодных условиях — от 9,1 % годовых при первоначальном взносе от 15 % приобретаемой жилой недвижимости. А «Рефинансирование ипотеки» с процентной ставкой от 9,1 % годовых поможет улучшить условия уже имеющегося кредита.

Заемщики могут воспользоваться средствами материнского капитала. Кроме того, при первоначальном взносе 50 % и более от стоимости приобретаемой недвижимости можно предоставить только два обязательных документа.

Подробные условия в разделах программ ипотечного кредитования. Телефон информационного центра: 8 800 333-00-11 (звонок по России — бесплатный).