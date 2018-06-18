ВТБ провел мероприятие для клиентов по применению блокчейн-технологий

Банк ВТБ совместно с Ассоциацией корпоративных казначеев провел круглый стол для клиентов на тему «Финтех и блокчейн технологии для корпоративного сектора». На площадке банка в Москве собрались эксперты Банка России, Министерства экономического развития Российской Федерации, представители финансового и IT-секторов, а также крупнейших корпораций, чтобы обсудить возможности и перспективы, которые открывают для бизнеса технологии блокчейн. В мероприятии приняли участие представители свыше 100 российских и казахских компаний, а также эксперты ВТБ из офисов банка в Санкт-Петербурге и Алмате с помощью видеосвязи.

В ходе конференции участники обсудили широкий спектр вопросов, касающийся правовых основ использования цифровых технологий и текущего статуса принятия соответствующих законов. На мероприятии также затронули тему сложностей в применении технологии блокчейн: скорость проведения транзакций, массивность размеров блокчейн и использование процедур KYC (know your customer) на блокчейн-технологии. Ассоциация ФинТех подробно осветила ход реализации первой блокчейн-платформы для российского финансового рынка Мастерчейн, которая разрабатывается с участием крупнейших банков России, включая ВТБ.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент Банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «Бизнес и информационное сообщество сейчас активно обсуждают блокчейн, смартконтракты и криптовалюты, при этом возникает много вопросов практического характера. Чтобы обсудить возможности применения новых технологий в финансовой сфере, мы постарались организовать прямой диалог между представителями регуляторов, IT-сектора, Ассоциации ФинТех и крупнейших корпораций, заинтересованных в реализации новых технологий. В дальнейшем мы планируем продолжить дискуссию перспектив направления „финтех“ на площадке банка».