ВТБ финансирует строительство нового завода ГК «ЕВРОПАК»

Банк ВТБ установил группе компаний «Европак-Воронеж» кредитно-документарный лимит в размере более 2 млрд рублей на срок до 9 лет. В рамках лимита 1 млрд рублей предоставляется по программе льготного кредитования субъектов МСП Министерства экономического развития РФ («Программа 1706»).

Заемные средства планируется направить на строительство нового завода и приобретение оборудования для производства гофрокартона и гофротары, а также для ведения текущей деятельности. Также ВТБ предоставляет гарантии в пользу таможенных органов при ввозе клиентом импортного оборудования для производства.

Руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Поддержка отечественных производителей – одна из важнейших задач банка в условиях реализации программы импортозамещения. Уверен, что наше взаимодействие будет содействовать росту эффективности группы компаний «ЕВРОПАК» и развитию перерабатывающей отрасли региона в целом».

Руководитель группы компаний «ЕВРОПАК» Игорь Бондарь прокомментировал: «Любому бизнесу для развития необходима поддержка надежного партнера, и мы обрели его в лице банка ВТБ. Уверен, это сотрудничество позволит успешно реализовать наш инвестиционный проект по строительству и оснащению нового высокотехнологичного производства».

Сотрудничество ВТБ и ГК «ЕВРОПАК» развивается с 2017 года. ВТБ является опорным банком для группы: осуществляет расчетно-кассовое обслуживание, валютный контроль и конверсионные операции.

ГК «ЕВРОПАК» - современное, динамично развивающееся предприятие, специализируется на производстве и реализации гофрокартона и гофротары - продукции из трехслойного и пятислойного гофрированного картона. Компания основана в 2003 году. Текущая мощность производства компании - 72 млн кв. м.