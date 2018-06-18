Кредит «Лайт 9» Азиатско-Тихоокеанского банка вошел в ТОП-3 лучших предложений по мнению портала Выберу.ру

Потребительский кредит «Лайт 9» Азиатско-Тихоокеанского банка традиционно входит в ТОП популярных предложений благодаря ряду параметров, которые учитываются при составлении списка: проценты по займу, надежность банка, сумма ежемесячного платежа и его позиции в различных рейтингах.

Кредитное предложение АТБ занимает второе место в ТОПе благодаря низкой ставке в 9% годовых. «Лайт 9» рассчитан на любые цели, одобрение заявки можно получить в день обращения. Максимальная сумма – 150 тысяч рублей на срок до 12 месяцев. Принятие решение не требует подтверждения дохода, залога и обеспечения.