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Педприниматель из Иркутской области чуть не лишился самосвала из-за невыплаченного кредита

18 июня 2018

Житель г. Нижнеудинска рассчитался с миллионным долгом после обращения взыскания на принадлежащий ему самосвал. 

Индивидуальный предприниматель, занимающийся транспортировкой дорожно-строительных материалов, взял банковский кредит на развитие бизнеса, однако не смог вовремя выполнить обязательства. Сумма задолженности  составила более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. Нижнеудинский городской суд удовлетворил иск представителей кредитной организации. 

В рамках исполнительного производства судебные приставы обратили взыскание на принадлежащий на праве собственности должнику самосвал «Шанкси» и передали его на реализацию.

Однако, предприниматель, не желая расставаться с машиной, в полном объеме оплатил задолженность. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 


/ СИА /
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