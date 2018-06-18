Педприниматель из Иркутской области чуть не лишился самосвала из-за невыплаченного кредита

Житель г. Нижнеудинска рассчитался с миллионным долгом после обращения взыскания на принадлежащий ему самосвал.

Индивидуальный предприниматель, занимающийся транспортировкой дорожно-строительных материалов, взял банковский кредит на развитие бизнеса, однако не смог вовремя выполнить обязательства. Сумма задолженности составила более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. Нижнеудинский городской суд удовлетворил иск представителей кредитной организации.

В рамках исполнительного производства судебные приставы обратили взыскание на принадлежащий на праве собственности должнику самосвал «Шанкси» и передали его на реализацию.

Однако, предприниматель, не желая расставаться с машиной, в полном объеме оплатил задолженность. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.