МТС поможет иркутским предпринимателям сэкономить при переходе на онлайн-кассы

Компания МТС запустила коробочное решение «Легкий старт», с помощью которого бизнес сможет перейти на кассы нового образца без платы за их подключение, регистрацию, использование кассового программного обеспечения и услуги оператора фискальных данных.

До 1 июля 2018 года большинство индивидуальных предпринимателей из сферы торговли, согласно обновленному закону о применении контрольно-кассовой техники, обязаны перейти на онлайн-кассы. МТС выпустила на рынок коробочное решение, которое облегчает этот переход. Каждый, кто покупает устройство «МТС Касса», получает комплект «Легкий старт». В него входят бесплатные услуги и решения: активация устройства и его регистрация в Федеральной налоговой службе, настройка оборудования, обучение сотрудников работе с кассой, пользование кассовым программным обеспечением и услугами оператора фискальных данных (ОФД) в течение года с момента активации кассы.

Бизнес-клиентам доступны услуги более 2500 сервисных инженеров по всей стране, готовых выехать на место к клиенту для настройки оборудования в торговых точках «под ключ». Для регистрации устройства «МТС Касса» потребуется действующая квалифицированная электронная цифровая подпись. В случае, если подписи у пользователя нет, МТС поможет её оформить.

«Легкий старт» и «МТС Касса» снимают с предпринимателя почти все заботы, связанные с установкой нового кассового оборудования. Кроме того, онлайн-касса позволяет клиентам совершенствовать бизнес-процессы предприятия, поскольку поставляемый в комплекте облачный софт, доступный из любого места, включает в себя систему учета товаров и программу лояльности, — комментирует руководитель проекта «МТС Касса» Олег Сушков. — Запуская коробочное решение, мы поддерживаем малый и средний бизнес и делаем инновационные ИТ-продукты доступнее. Мы выступаем в качестве сервисной ИТ-компании, помогаем оптимизировать расходы и способствуем цифровизации компаний в переходный для российской торговли период».

Линейка комплектов под названием «МТС Касса» состоит из кассового терминала с фискальным накопителем или без него, облачного программного обеспечения, услуги оператора фискальных данных и телематической SIM-карты. Все устройства передают данные через мобильную сеть или Wi-Fi. Информация хранится в защищенном облаке. В комплект «МТС Касса» входит круглосуточная техническая поддержка ИТ-специалистов.

Коробочное решение «Легкий старт» с 14 июня 2018 года автоматически предоставляется при покупке любой модели онлайн-кассы МТС в розничной сети оператора, на сайте kassa.mts.ru или при обращении в контактный центр по телефону 8 800 250 1979.