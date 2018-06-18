Международный молодежный форум «Байкал» примет 550 человек в 2018 году

Отбор участников Международного молодежного форума «Байкал» 2018 года завершен. Как сообщил министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов, в этом году на форум было подано около 2000 заявок, это абсолютный рекорд за все годы проведения мероприятия.

– Участниками форума станут 550 человек в возрасте от 18 до 30 лет, – рассказал Александр Попов. – Среди них представители России, Южной Кореи, Латвии, Беларуси, Украины, Казахстана, Монголии, Таджикистана и Киргизии. Два участника направлений «Цифровой Байкал» и «Наука и технологии» приедут на побережье Байкала из далекой Австралии. Кроме того, есть участник из Зимбабве, он заявился на направление «Карьера», сейчас учится в Барнауле Алтайского края.

Российскую Федерацию представят 50 регионов от Калининградской области до Хабаровского края. На форум заявилась молодежь из Республика Крым, Севастополя, Москвы и Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Ульяновской, Челябинской, Оренбургской областей, республики Саха Якутия и других регионов. Традиционно около половины участников из регионов Сибирского Федерального округа. Иркутскую область представят более 100 участников из 25 муниципальных образований – Иркутска, Ангарска, Шелехова, Слюдянки, Братска, Усолья-Сибирского, Тайшета, Саянска, Куйтуна, Черемхово, Зимы и др. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Образовательная программа форума разделена на десять направлений: «Добровольчество», «Молодежное предпринимательство», «Карьера», «Диалог культур», «Наука и технологии», «Патриотика», «Экологическое просвещение», «Медиа», «Политика», «Цифровой Байкал». Наибольшей популярностью пользуется направление «Добровольчество», на него заявились150 человек.

– Участников ждет насыщенная и очень интересная образовательная программа, – отметил Александр Попов. – Кроме того, традиционно предусмотрены спортивная программа, встречи с интересными людьми, возможность побывать на научно-исследовательском судне Лимнологического института СО РАН «Академик Коптюг» и посмотреть, как ученые исследуют Байкал.

Справка:

Международный молодежный форум «Байкал» является образовательным и проводится в Иркутской области с 2008 года, в нем принимают участие молодежь в возрасте от 18 до 30 лет из субъектов РФ и зарубежных стран. Мероприятие проводится Правительством Иркутской области, Федеральным агентством «Росмолодежь», при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Среди целей форума – создание эффективного механизма включения молодых граждан в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь, содействие социальной и творческой самореализации молодежи, обучение созданию и продвижению молодежных проектов. В этом году форум пройдет с 29 июня по 6 июля, его основная тема – «Человеческий капитал молодежи как ресурс развития территории».