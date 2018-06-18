540 тысяч рублей получат организации Иркутской области на культурную деятельность

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Министерство культуры и архивов Иркутской области определило получателей субсидии на осуществление культурной деятельности. Из областного бюджета на эти цели направлено 540 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства со ссылкой на министра культуры и архивов Иркутской области Ольгу Стасюлевич.

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области, распределение средств областного бюджета проводилось среди социально ориентированных некоммерческих организаций. На эти деньги они смогут принять участие в региональных, всероссийских, международных конференциях, форумах, съездах, фестивалях, а также провести творческие выставки и встречи в других городах России.

Победителями стали 11 заявителей. Это иркутские региональные отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», Общероссийской общественной организации «Союз фотохудожников России», Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов России», а также Иркутская областная общественная писательская организация, Иркутская областная общественная организация писателей, Региональная общественная организация «Иркутское товарищество Белорусской культуры имени Я.Д. Черского», Иркутская региональная общественная организация «Творческое объединение художников-керамистов», «Некоммерческое партнерство по содействию развития искусства Дианы Салацкой», Иркутская областная общественная организация «Союз художников и ремесленников Прибайкалья» и Автономная некоммерческая организация Клуб самодеятельной песни «Мост».