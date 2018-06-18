12 тезисов для развития Иркутской области

В Иркутской области создадут Комитет по госпланированию при губернаторе. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на слова Сергея Левченко во время оглашения программы развития Прингарья на ближайшие пять лет. Документ является посланием депутатам Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва.

Фото: irkobl.ru

Сергей Левченко рассказал, что новыми принципами работы должны стать принципиальная переориентация политики региона на интересы его жителей и внедрение принципов государственного планирования на основе пятилетних планов.

– Главная задача государственного плана – рациональное распределение ресурсов для достижения стратегических целей. В ближайшее время будет создан Комитет по государственному планированию Иркутской области, приглашены для сотрудничества эксперты международного уровня. Мы должны планировать развитие именно тех предприятий и организаций, которые нужны региону и России, а не тех, которые нам навязывают, – уточнил Сергей Левченко.

Глава региона также отметил, что базовыми принципами «иркутской пятилетки» должны стать защищенность, справедливость, развитие. Это будет соблюдаться через реализацию 12 программных пунктов:

1. Зарплаты работников бюджетной сферы должны прямо реагировать на рост доходов бюджета.

2. Продовольственная безопасность региона;

3. Установка предельных наценок на социально значимые товары;

4. Недопущение резкого увеличения энерготарифов;

5. Каждая работающая семья должна иметь возможность купить квартиру;

6. Повышение эффективности расходов областного бюджета;

7. Качественное улучшение медицинского обслуживания;

8. Кратное снижение незаконных рубок леса в регионе;

9. Возврат прямых выборов мэра Иркутска;

10. Экологическая ответственность крупного бизнеса;

11. Повышение качества ремонта и строительства дорог;

12. Большие проекты.

Глава региона отметил, что в последние годы в России мало создается новых производств. В основном модернизируются старые, созданные еще в советские годы. В Иркутской области пятилетка призвана изменить ситуацию.

– Комитет по планированию позволит таким образом организовать работу, что можно будет отследить эффективность реализации новых проектов. Оценка будет идти не по количеству вложенных денег, как сегодня часто происходит, а по достижению социально-экономических показателей, которые сразу будут заложены в план, – резюмировал Сергей Левченко.