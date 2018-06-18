12 тезисов для развития Иркутской области

В Иркутской области создадут Комитет по госпланированию при губернаторе. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на слова Сергея Левченко во время оглашения программы развития Прингарья на ближайшие пять лет. Документ является посланием депутатам Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва.
Сергей Левченко рассказал, что новыми принципами работы должны стать принципиальная переориентация политики региона на интересы его жителей и внедрение принципов государственного планирования на основе пятилетних планов.
– Главная задача государственного плана – рациональное распределение ресурсов для достижения стратегических целей. В ближайшее время будет создан Комитет по государственному планированию Иркутской области, приглашены для сотрудничества эксперты международного уровня. Мы должны планировать развитие именно тех предприятий и организаций, которые нужны региону и России, а не тех, которые нам навязывают, – уточнил Сергей Левченко.
Глава региона также отметил, что базовыми принципами «иркутской пятилетки» должны стать защищенность, справедливость, развитие. Это будет соблюдаться через реализацию 12 программных пунктов:
1. Зарплаты работников бюджетной сферы должны прямо реагировать на рост доходов бюджета.
2. Продовольственная безопасность региона;
3. Установка предельных наценок на социально значимые товары;
4. Недопущение резкого увеличения энерготарифов;
5. Каждая работающая семья должна иметь возможность купить квартиру;
6. Повышение эффективности расходов областного бюджета;
7. Качественное улучшение медицинского обслуживания;
8. Кратное снижение незаконных рубок леса в регионе;
9. Возврат прямых выборов мэра Иркутска;
10. Экологическая ответственность крупного бизнеса;
11. Повышение качества ремонта и строительства дорог;
12. Большие проекты.
Глава региона отметил, что в последние годы в России мало создается новых производств. В основном модернизируются старые, созданные еще в советские годы. В Иркутской области пятилетка призвана изменить ситуацию.
– Комитет по планированию позволит таким образом организовать работу, что можно будет отследить эффективность реализации новых проектов. Оценка будет идти не по количеству вложенных денег, как сегодня часто происходит, а по достижению социально-экономических показателей, которые сразу будут заложены в план, – резюмировал Сергей Левченко.