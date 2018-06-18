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12 тезисов для развития Иркутской области

18 июня 2018

В Иркутской области создадут Комитет по госпланированию при губернаторе. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на слова Сергея Левченко во время оглашения программы развития Прингарья на ближайшие пять лет. Документ является посланием депутатам Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва.  

<p>Фото: irkobl.ru</p>

Фото: irkobl.ru

Сергей Левченко рассказал, что новыми принципами работы должны стать принципиальная переориентация политики региона на интересы его жителей и внедрение принципов государственного планирования на основе пятилетних планов.  

– Главная задача государственного плана – рациональное распределение ресурсов для достижения стратегических целей. В ближайшее время будет создан Комитет по государственному планированию Иркутской области, приглашены для сотрудничества эксперты международного уровня. Мы должны планировать развитие именно тех предприятий и организаций, которые нужны региону и России, а не тех, которые нам навязывают, – уточнил Сергей Левченко.  

Глава региона также отметил, что базовыми принципами «иркутской пятилетки» должны стать защищенность, справедливость, развитие. Это будет соблюдаться через реализацию 12 программных пунктов:  

1. Зарплаты работников бюджетной сферы должны прямо реагировать на рост доходов бюджета.  

2. Продовольственная безопасность региона; 

3. Установка предельных наценок на социально значимые товары; 

4. Недопущение резкого увеличения энерготарифов; 

5. Каждая работающая семья должна иметь возможность купить квартиру; 

6. Повышение эффективности расходов областного бюджета; 

7. Качественное улучшение медицинского обслуживания; 

8. Кратное снижение незаконных рубок леса в регионе; 

9. Возврат прямых выборов мэра Иркутска; 

10. Экологическая ответственность крупного бизнеса; 

11. Повышение качества ремонта и строительства дорог; 

12. Большие проекты.  

Глава региона отметил, что в последние годы в России мало создается новых производств. В основном модернизируются старые, созданные еще в советские годы. В Иркутской области пятилетка призвана изменить ситуацию.  

– Комитет по планированию позволит таким образом организовать работу, что можно будет отследить эффективность реализации новых проектов. Оценка будет идти не по количеству вложенных денег, как сегодня часто происходит, а по достижению социально-экономических показателей, которые сразу будут заложены в план, – резюмировал Сергей Левченко.  


<p>Фото: irkobl.ru</p>
/ СИА /
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