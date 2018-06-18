Жаркое начало недели ждёт жителей Иркутской области

По сообщению Иркутского управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,жителей Иркутской области ждёт жаркое начало недели: несмотря на возможные дождь и грозы, воздух может прогреться до +32 градусов.

19 июня в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер северо-восточный, юго-восточный, по северу северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура +25,+30, при облачной погоде +16,+21.

20 июня в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, днем в отдельных районах ливневые дожди, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура ночью +11,+16, при прояснении +5,+10, днем +25,+30, при увеличении облачности +19,+24 градуса.

21 июня местами возможны небольшие и умеренные дожди, грозы, ночью в отдельных районах ливневые дожди, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура ночью +11,+16, при прояснении +4,+9, днем +27,+32, местами +20,+25.

