Пять вагонов с углём сошли с рельсов в Иркутской области

18 июня 2018 года в 13:40 местного времени в границах сортировочной горки станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги при отправлении состава произошел сход пяти грузовых вагонов с углем. Об этом сообщает ИА «Тайшет24».

Задержек пассажирских поездов дальнего и пригородного следования нет. Пострадавших нет, угрозы экологической катастрофы нет. На месте работает восстановительный поезд ст. Тайшет.