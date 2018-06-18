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Пять вагонов с углём сошли с рельсов в Иркутской области

18 июня 2018

18 июня 2018 года в 13:40 местного времени в границах сортировочной горки станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги при отправлении состава произошел сход пяти грузовых вагонов с углем. Об этом сообщает ИА «Тайшет24».

Задержек пассажирских поездов дальнего и пригородного следования нет. Пострадавших нет, угрозы экологической катастрофы нет. На месте работает восстановительный поезд ст. Тайшет.

Как сообщает информагенство, на ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия.

<p>Фото: t24.su</p>

Фото: t24.su


<p>Фото: t24.su</p>
/ СИА /
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