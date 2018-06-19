«РАФТ ЛИЗИНГ»: теперь мы работаем и на Кузбассе

Компания «РАФТ ЛИЗИНГ» в рамках утвержденной стратегии развития продолжает экспансию в регионы Сибири. Теперь к шести регионам Сибирского федерального округа, где компания уже обозначила свое присутствие, добавилась и Кемеровская область. Сделка на финансирование партии дробильных машин, предназначенных для добычи угля, была заключена еще весной 2018 года. Сейчас оборудование уже установлено и работает на шахтах Новокузнецка.

Елена Ланцова, директор ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»: «Кузбасс является для нас стратегически важным регионом. Это территория активного промышленного производства интересна нам не только с позиции расширения географии присутствия, но и отраслевой дифференциации. В 2018 году мы поставили перед собой задачу существенно нарастить в портфеле долю присутствия добывающей отрасли, в том числе и угледобычи. У нас достаточно банков-партнеров на Кузбассе, которые готовы заходить с нами в лизинговые сделки, делать это оперативно и на рыночных условиях».

У «РАФТ ЛИЗИНГ» уже есть опыт работы с угледобывающей отраслью. С начала 2018 года лизинговая компания выступает финансовым партнером крупного лизингополучателя, который активно развивает месторождение по добыче угля в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области.