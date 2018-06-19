В Иркутской области за 5 месяцев 2018 года банки увеличили выдачу потребительских кредитов на 23%

За 5 месяцев 2018 года банки выдали потребительских кредитов на сумму более 1 триллиона рублей. Рост в целом по России по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 27,3%, в Иркутской области выдано на 23,5% больше кредитов. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом количество выданных за 5 первых месяцев 2018 года потребительских кредитов составило 5,86 млн. ед. и фактически осталось неизменным (снижение на 0,02%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (5,858 млн. ед.).

В январе - мае 2018 года самые большие суммы выданных потребительских кредитов в регионах РФ были зафиксированы в Москве (121,5 млрд. руб.), Московской области (70,9 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (48,3 млрд. руб.), Свердловской области (36,3 млрд. руб.) и Краснодарском крае (36,2 млрд. руб.).

В то же время самую серьезную динамику роста суммы выданных в январе - мае 2018 года потребительских кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продемонстрировали Ненецкий АО (+84,5%), Республика Карачаево-Черкессия (+51,8%), Ханты-Мансийский АО (+46,9%), Калининградская область (+44,0%) и Кабардино-Балкарская Республика (+43,0%).

«На фоне стабилизации ситуации в экономике, банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Стоит отметить, что основной рост в данном сегменте розничного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их суммы. При этом изменения происходят и в структуре заемщиков – после некоторого перерыва к заемным средствам все чаще и охотнее прибегают граждане с хорошей кредитной историей. Что, в свою очередь, позволяет банкам, наладившим в последние годы эффективное управление кредитным риском, увеличивать размеры предоставляемых кредитов».

Динамика суммы выданных потребительских кредитов в регионах РФ в январь-май 2018г. в сравнении с аналогичным периодом 2017г., в ед.