В Иркутской области за 5 месяцев 2018 года банки увеличили выдачу потребительских кредитов на 23%

За 5 месяцев 2018 года банки выдали потребительских кредитов на сумму более 1 триллиона рублей. Рост в целом по России по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 27,3%, в Иркутской области выдано на 23,5% больше кредитов. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом количество выданных за 5 первых месяцев 2018 года потребительских кредитов составило 5,86 млн. ед. и фактически осталось неизменным (снижение на 0,02%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (5,858 млн. ед.).
В январе - мае 2018 года самые большие суммы выданных потребительских кредитов в регионах РФ были зафиксированы в Москве (121,5 млрд. руб.), Московской области (70,9 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (48,3 млрд. руб.), Свердловской области (36,3 млрд. руб.) и Краснодарском крае (36,2 млрд. руб.).
В то же время самую серьезную динамику роста суммы выданных в январе - мае 2018 года потребительских кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продемонстрировали Ненецкий АО (+84,5%), Республика Карачаево-Черкессия (+51,8%), Ханты-Мансийский АО (+46,9%), Калининградская область (+44,0%) и Кабардино-Балкарская Республика (+43,0%).
«На фоне стабилизации ситуации в экономике, банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Стоит отметить, что основной рост в данном сегменте розничного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их суммы. При этом изменения происходят и в структуре заемщиков – после некоторого перерыва к заемным средствам все чаще и охотнее прибегают граждане с хорошей кредитной историей. Что, в свою очередь, позволяет банкам, наладившим в последние годы эффективное управление кредитным риском, увеличивать размеры предоставляемых кредитов».
Динамика суммы выданных потребительских кредитов в регионах РФ в январь-май 2018г. в сравнении с аналогичным периодом 2017г., в ед.
|
|
По регионам
|
январь-май 2017, ед.
|
январь-май 2018, ед.
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
91 616 875 825
|
121 454 130 956
|
32,6%
|
2
|
Московская область
|
56 782 996 711
|
70 850 250 495
|
24,8%
|
3
|
г. Санкт-Петербург
|
40 061 554 221
|
48 297 063 570
|
20,6%
|
4
|
Свердловская область
|
28 904 591 250
|
36 259 058 740
|
25,4%
|
5
|
Краснодарский край
|
28 058 416 819
|
36 195 358 622
|
29,0%
|
6
|
Республика Башкортостан
|
22 854 849 351
|
30 211 227 001
|
32,2%
|
7
|
Челябинская область
|
21 507 819 749
|
27 085 905 898
|
25,9%
|
8
|
Республика Татарстан
|
21 241 285 500
|
26 647 723 151
|
25,5%
|
9
|
Ростовская область
|
20 924 625 676
|
25 707 536 192
|
22,9%
|
10
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
15 664 678 985
|
23 012 086 662
|
46,9%
|
11
|
Новосибирская область
|
18 768 735 977
|
21 547 426 240
|
14,8%
|
12
|
Самарская область
|
17 019 342 423
|
20 616 456 444
|
21,1%
|
13
|
Красноярский край
|
16 985 977 583
|
20 489 029 905
|
20,6%
|
14
|
Кемеровская область
|
15 932 293 616
|
18 410 747 267
|
15,6%
|
15
|
Нижегородская область
|
15 178 973 487
|
18 062 172 884
|
19,0%
|
16
|
Иркутская область
|
14 222 163 307
|
17 567 402 471
|
23,5%
|
17
|
Пермский край
|
13 159 816 366
|
16 523 256 372
|
25,6%
|
18
|
Волгоградская область
|
11 929 007 471
|
15 132 360 619
|
26,9%
|
19
|
Ставропольский край
|
10 276 120 425
|
14 578 900 599
|
41,9%
|
20
|
Приморский край
|
11 002 703 208
|
14 576 782 737
|
32,5%
|
21
|
Оренбургская область
|
11 402 116 385
|
14 390 186 657
|
26,2%
|
22
|
Саратовская область
|
10 361 831 722
|
14 327 099 491
|
38,3%
|
23
|
Алтайский край
|
10 759 525 964
|
13 578 365 118
|
26,2%
|
24
|
Омская область
|
10 363 132 610
|
13 343 662 823
|
28,8%
|
25
|
Ленинградская область
|
9 934 813 438
|
12 326 101 888
|
24,1%
|
26
|
Воронежская область
|
9 316 142 018
|
12 108 679 880
|
30,0%
|
27
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
9 068 510 517
|
11 816 914 844
|
30,3%
|
28
|
Республика Саха (Якутия)
|
8 631 011 349
|
10 871 945 948
|
26,0%
|
29
|
Тульская область
|
8 219 865 121
|
10 450 125 693
|
27,1%
|
30
|
Хабаровский край
|
7 447 975 165
|
10 301 541 193
|
38,3%
|
31
|
Удмуртская Республика
|
8 272 916 981
|
9 927 372 755
|
20,0%
|
32
|
Белгородская область
|
7 537 681 204
|
8 890 259 345
|
17,9%
|
33
|
Томская область
|
6 947 338 130
|
8 546 003 132
|
23,0%
|
34
|
Вологодская область
|
6 849 591 919
|
8 540 969 048
|
24,7%
|
35
|
Кировская область
|
6 317 987 045
|
8 299 175 739
|
31,4%
|
36
|
Владимирская область
|
6 547 889 108
|
7 820 050 442
|
19,4%
|
37
|
Тверская область
|
5 599 531 835
|
7 696 825 156
|
37,5%
|
38
|
Пензенская область
|
6 086 902 635
|
7 652 316 586
|
25,7%
|
39
|
Архангельская область
|
6 039 309 677
|
7 472 658 133
|
23,7%
|
40
|
Ярославская область
|
5 811 215 781
|
7 364 901 290
|
26,7%
|
41
|
Липецкая область
|
5 405 905 514
|
7 307 998 059
|
35,2%
|
42
|
Ульяновская область
|
5 493 314 078
|
7 290 397 826
|
32,7%
|
43
|
Республика Бурятия
|
5 910 987 620
|
7 133 706 138
|
20,7%
|
44
|
Астраханская область
|
5 158 524 175
|
7 118 945 765
|
38,0%
|
45
|
Мурманская область
|
5 274 132 979
|
7 074 306 278
|
34,1%
|
46
|
Чувашская Республика
|
5 111 242 576
|
6 996 065 533
|
36,9%
|
47
|
Калининградская область
|
4 849 126 674
|
6 982 349 704
|
44,0%
|
48
|
Калужская область
|
5 276 087 027
|
6 891 423 545
|
30,6%
|
49
|
Республика Коми
|
5 225 521 534
|
6 873 511 630
|
31,5%
|
50
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
5 135 518 057
|
6 817 772 184
|
32,8%
|
51
|
Забайкальский край
|
5 279 453 352
|
6 805 978 214
|
28,9%
|
52
|
Курская область
|
5 768 925 699
|
6 670 860 471
|
15,6%
|
53
|
Рязанская область
|
4 360 290 912
|
6 114 406 199
|
40,2%
|
54
|
Амурская область
|
4 671 133 267
|
5 994 692 377
|
28,3%
|
55
|
Брянская область
|
4 627 959 480
|
5 892 750 154
|
27,3%
|
56
|
Тамбовская область
|
4 335 787 252
|
5 634 971 531
|
30,0%
|
57
|
Смоленская область
|
4 071 302 620
|
5 334 193 582
|
31,0%
|
58
|
Республика Мордовия
|
3 733 043 369
|
5 295 908 977
|
41,9%
|
59
|
Ивановская область
|
3 989 690 063
|
5 173 201 430
|
29,7%
|
60
|
Курганская область
|
3 692 859 431
|
5 078 153 056
|
37,5%
|
61
|
Республика Карелия
|
3 441 017 529
|
4 657 716 633
|
35,4%
|
62
|
Орловская область
|
3 558 281 005
|
4 253 798 537
|
19,5%
|
63
|
Сахалинская область
|
3 240 667 044
|
3 906 609 880
|
20,5%
|
64
|
Республика Марий Эл
|
2 755 042 102
|
3 754 633 752
|
36,3%
|
65
|
Республика Дагестан
|
3 191 572 335
|
3 586 016 047
|
12,4%
|
66
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
2 505 477 793
|
3 583 365 232
|
43,0%
|
67
|
Псковская область
|
2 669 393 469
|
3 476 535 644
|
30,2%
|
68
|
Костромская область
|
3 168 207 370
|
3 474 596 339
|
9,7%
|
69
|
Республика Северная Осетия-Алания
|
3 052 145 867
|
3 431 947 039
|
12,4%
|
70
|
Новгородская область
|
2 714 982 917
|
3 205 709 388
|
18,1%
|
71
|
Республика Хакасия
|
3 027 181 342
|
3 184 800 825
|
5,2%
|
72
|
Чеченская республика
|
2 722 811 436
|
3 129 520 265
|
14,9%
|
73
|
Камчатский край
|
2 347 488 360
|
2 914 600 985
|
24,2%
|
74
|
Республика Адыгея
|
2 109 218 986
|
2 600 599 758
|
23,3%
|
75
|
Республика Тыва
|
1 616 028 331
|
2 186 581 729
|
35,3%
|
76
|
Республика Калмыкия
|
1 236 148 644
|
1 682 923 742
|
36,1%
|
77
|
Магаданская область
|
1 535 326 503
|
1 677 434 348
|
9,3%
|
78
|
Республика Карачаево-Черкессия
|
1 078 898 463
|
1 637 306 104
|
51,8%
|
79
|
Еврейская автономная область
|
757 181 451
|
1 006 033 992
|
32,9%
|
80
|
Республика Алтай
|
701 884 182
|
980 985 396
|
39,8%
|
81
|
Республика Ингушетия
|
261 767 680
|
330 242 345
|
26,2%
|
82
|
Чукотский автономный округ
|
224 163 136
|
281 546 032
|
25,6%
|
83
|
Ненецкий автономный округ
|
124 228 671
|
229 192 635
|
84,5%