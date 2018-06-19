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В Иркутской области за 5 месяцев 2018 года банки увеличили выдачу потребительских кредитов на 23%

19 июня 2018

За 5 месяцев 2018 года банки выдали потребительских кредитов на сумму более 1 триллиона рублей. Рост в целом по России по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 27,3%, в Иркутской области выдано на 23,5% больше кредитов. Об этом сообщает  Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом количество выданных за 5 первых месяцев 2018 года потребительских кредитов составило 5,86 млн. ед. и фактически осталось неизменным (снижение на 0,02%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (5,858 млн. ед.).

В январе - мае 2018 года самые большие суммы выданных потребительских кредитов в регионах РФ были зафиксированы в Москве (121,5 млрд. руб.), Московской области (70,9 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (48,3 млрд. руб.), Свердловской области (36,3 млрд. руб.) и Краснодарском крае (36,2 млрд. руб.). 

 В то же время самую серьезную динамику роста суммы выданных в январе - мае  2018 года потребительских кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продемонстрировали Ненецкий АО (+84,5%), Республика Карачаево-Черкессия (+51,8%), Ханты-Мансийский АО (+46,9%), Калининградская область (+44,0%) и Кабардино-Балкарская Республика (+43,0%). 

«На фоне стабилизации ситуации в экономике, банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Стоит отметить, что основной рост в данном сегменте розничного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их суммы. При этом изменения происходят и в структуре заемщиков – после некоторого перерыва к заемным средствам все чаще и охотнее прибегают граждане с хорошей кредитной историей. Что, в свою очередь, позволяет банкам, наладившим в последние годы эффективное управление кредитным риском, увеличивать размеры предоставляемых кредитов».

Динамика суммы выданных потребительских кредитов в регионах РФ в январь-май 2018г. в сравнении с аналогичным периодом 2017г., в ед.

 

По регионам

январь-май 2017, ед.

январь-май 2018, ед.

Изменение,

в %

1

г. Москва

91 616 875 825

121 454 130 956

32,6%

2

Московская область

56 782 996 711

70 850 250 495

24,8%

3

г. Санкт-Петербург

40 061 554 221

48 297 063 570

20,6%

4

Свердловская область

28 904 591 250

36 259 058 740

25,4%

5

Краснодарский край

28 058 416 819

36 195 358 622

29,0%

6

Республика Башкортостан

22 854 849 351

30 211 227 001

32,2%

7

Челябинская область

21 507 819 749

27 085 905 898

25,9%

8

Республика Татарстан

21 241 285 500

26 647 723 151

25,5%

9

Ростовская область

20 924 625 676

25 707 536 192

22,9%

10

Ханты-Мансийский АО - Югра

15 664 678 985

23 012 086 662

46,9%

11

Новосибирская область

18 768 735 977

21 547 426 240

14,8%

12

Самарская область

17 019 342 423

20 616 456 444

21,1%

13

Красноярский край

16 985 977 583

20 489 029 905

20,6%

14

Кемеровская область

15 932 293 616

18 410 747 267

15,6%

15

Нижегородская область

15 178 973 487

18 062 172 884

19,0%

16

Иркутская область

14 222 163 307

17 567 402 471

23,5%

17

Пермский край

13 159 816 366

16 523 256 372

25,6%

18

Волгоградская область

11 929 007 471

15 132 360 619

26,9%

19

Ставропольский край

10 276 120 425

14 578 900 599

41,9%

20

Приморский край

11 002 703 208

14 576 782 737

32,5%

21

Оренбургская область

11 402 116 385

14 390 186 657

26,2%

22

Саратовская область

10 361 831 722

14 327 099 491

38,3%

23

Алтайский край

10 759 525 964

13 578 365 118

26,2%

24

Омская область

10 363 132 610

13 343 662 823

28,8%

25

Ленинградская область

9 934 813 438

12 326 101 888

24,1%

26

Воронежская область

9 316 142 018

12 108 679 880

30,0%

27

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

9 068 510 517

11 816 914 844

30,3%

28

Республика Саха (Якутия)

8 631 011 349

10 871 945 948

26,0%

29

Тульская область

8 219 865 121

10 450 125 693

27,1%

30

Хабаровский край

7 447 975 165

10 301 541 193

38,3%

31

Удмуртская Республика

8 272 916 981

9 927 372 755

20,0%

32

Белгородская область

7 537 681 204

8 890 259 345

17,9%

33

Томская область

6 947 338 130

8 546 003 132

23,0%

34

Вологодская область

6 849 591 919

8 540 969 048

24,7%

35

Кировская область

6 317 987 045

8 299 175 739

31,4%

36

Владимирская область

6 547 889 108

7 820 050 442

19,4%

37

Тверская область

5 599 531 835

7 696 825 156

37,5%

38

Пензенская область

6 086 902 635

7 652 316 586

25,7%

39

Архангельская область

6 039 309 677

7 472 658 133

23,7%

40

Ярославская область

5 811 215 781

7 364 901 290

26,7%

41

Липецкая область

5 405 905 514

7 307 998 059

35,2%

42

Ульяновская область

5 493 314 078

7 290 397 826

32,7%

43

Республика Бурятия

5 910 987 620

7 133 706 138

20,7%

44

Астраханская область

5 158 524 175

7 118 945 765

38,0%

45

Мурманская область

5 274 132 979

7 074 306 278

34,1%

46

Чувашская Республика

5 111 242 576

6 996 065 533

36,9%

47

Калининградская область

4 849 126 674

6 982 349 704

44,0%

48

Калужская область

5 276 087 027

6 891 423 545

30,6%

49

Республика Коми

5 225 521 534

6 873 511 630

31,5%

50

Ямало-Ненецкий автономный округ

5 135 518 057

6 817 772 184

32,8%

51

Забайкальский край

5 279 453 352

6 805 978 214

28,9%

52

Курская область

5 768 925 699

6 670 860 471

15,6%

53

Рязанская область

4 360 290 912

6 114 406 199

40,2%

54

Амурская область

4 671 133 267

5 994 692 377

28,3%

55

Брянская область

4 627 959 480

5 892 750 154

27,3%

56

Тамбовская область

4 335 787 252

5 634 971 531

30,0%

57

Смоленская область

4 071 302 620

5 334 193 582

31,0%

58

Республика Мордовия

3 733 043 369

5 295 908 977

41,9%

59

Ивановская область

3 989 690 063

5 173 201 430

29,7%

60

Курганская область

3 692 859 431

5 078 153 056

37,5%

61

Республика Карелия

3 441 017 529

4 657 716 633

35,4%

62

Орловская область

3 558 281 005

4 253 798 537

19,5%

63

Сахалинская область

3 240 667 044

3 906 609 880

20,5%

64

Республика Марий Эл

2 755 042 102

3 754 633 752

36,3%

65

Республика Дагестан

3 191 572 335

3 586 016 047

12,4%

66

Кабардино-Балкарская Республика

2 505 477 793

3 583 365 232

43,0%

67

Псковская область

2 669 393 469

3 476 535 644

30,2%

68

Костромская область

3 168 207 370

3 474 596 339

9,7%

69

Республика Северная Осетия-Алания

3 052 145 867

3 431 947 039

12,4%

70

Новгородская область

2 714 982 917

3 205 709 388

18,1%

71

Республика Хакасия

3 027 181 342

3 184 800 825

5,2%

72

Чеченская республика

2 722 811 436

3 129 520 265

14,9%

73

Камчатский край

2 347 488 360

2 914 600 985

24,2%

74

Республика Адыгея

2 109 218 986

2 600 599 758

23,3%

75

Республика Тыва

1 616 028 331

2 186 581 729

35,3%

76

Республика Калмыкия

1 236 148 644

1 682 923 742

36,1%

77

Магаданская область

1 535 326 503

1 677 434 348

9,3%

78

Республика Карачаево-Черкессия

1 078 898 463

1 637 306 104

51,8%

79

Еврейская автономная область

757 181 451

1 006 033 992

32,9%

80

Республика Алтай

701 884 182

980 985 396

39,8%

81

Республика Ингушетия

261 767 680

330 242 345

26,2%

82

Чукотский автономный округ

224 163 136

281 546 032

25,6%

83

Ненецкий автономный округ

124 228 671

229 192 635

84,5%

 

 

 


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