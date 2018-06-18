Льготный ипотечный кредит для семьи с детьми оформлен Сбербанком на территории Забайкалья

Сбербанк оформил ипотечный кредит по льготной программе для семей с детьми на территории Забайкалья. Обладателем ипотеки с господдержкой стала семья Яньковых из г. Читы, у которых в мае родился второй ребенок. Кредит выдан на покупку квартиры в жилом доме строительной компании ООО «МИР».

«Программа государственной поддержки по ипотеке для семей, в которых в период с января 2018 года родился второй или третий ребенок, в Сбербанке стартовала в феврале этого года, - отмечает и.о. начальника управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Читинского отделения Сбербанка Юлия Паньшина. – Этот уникальный продукт может послужить хорошим толчком для развития рынка недвижимости и для многих семей станет отличным подспорьем в вопросе покупки собственного жилья».

Напомним, льготная ставка 6% годовых по кредиту действует первые три года для граждан РФ, у которых родился второй ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, или первые пять лет в случае рождения третьего ребенка в тот же период. По условиям программы ставка после окончания льготного периода не должна превышать размер ключевой ставки ЦБ, действующей на дату выдачи кредита, увеличенной на 2 п.п. Период действия льготной ставки для семьи с двумя детьми может быть продлен в случае рождения после выдачи льготного кредита третьего ребенка.

В рамках ипотеки с льготной ставкой можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у застройщика либо инвестора – юридического лица, как на стадии строительства, так и уже с оформленным правом собственности. В Сбербанке Подать заявку и получить решение по кредиту можно через онлайн-сервис «ДомКлик» (domclick.ru) и его мобильное приложение.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

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